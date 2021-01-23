كنز منزلي غير معروف لزيادة طول وكثافة الشعر دون توقف ومنع التساقط تماماً

اليوم سوف نتحدث عن مكون منزلي معروفة فوائده للجهاز التنفسي والهضمي للإنسان، ولكنه ذو فوئد مذهلة للشعر غير معروفة ولا يتداولها الكثيرين، ورغم أن الوصفات الطبيعية التي تعتمد على هذا المكون جاءت بنتائج مدهشة لمن قامت بتجربتها، إلا أن تلك الوصفات لا زالت غير منتشرة ولا تعرفها الكثيرات ممن يعانون من تساقط الشعر أو توقف نموه أو الشعر الخفيف، ولذلك جمعنا لكِ اليوم سيدتي 3 وصفات طبيعية تعتمد على ذلك المكون لا غنى عنها إذا كنتِ تريدين شعر كثيف وطويل خالي من مشاكل التلف والتقصف.

زيادة طول وكثافة الشعر دون توقف

إليكِ سيدتي 3 وصفات طبيعية تعتمد على الزعتر وهو المكون الذي نتحدث عنه في موضوعنا اليوم، مضافا إليه مكونات بسيطة وسهلة للقضاء على تساقط الشعر، كما تعمل على ترطيب الشعر وتكثيفه وتطويله بسرعة وتغذية جذور الشعر ليصبح الشعر طويل وقوي ولامع به حيوية.

الوصفة الأولى لعلاج تساقط الشعر تماما

تتكون تلك الخلطة من العناصر التالية:

كوب صغير من زيت الزيتون البكر.

ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع.

ملعقتين كبيرتين من مطحون الزعتر المنخول، ويتم تحضيره من خلال طحن أوراق الزعتر المجففة ثم يتم غربلتها جيدا.

4 فصوص من الثوم المطحون.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار زيت الزيتون وأيضا مقدار زيت الخروع، بعد ذلك يضاف مقدار الثوم المطحون ومقدار الزعتر المطحون أيضا ثم يتم خلط المكونات جيدا، قومي بتدليك فروة الرأس جيدا بهذا الخليط والرأس يكون على وضعية الركوع، ثم يُغلف الشعر ببلاستيك غذائي ويترك لمدة ساعة كاملة على الأقل، ثم يتم غسل الشعر بالشامبو ويفضل ان يكون شامبو الأطفال ، تتكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

الوصفة الثانية لتطويل وتكثيف الشعر

يتم تطبيق تلك الخلطة مرة واحدة في الأسبوع لتكثيف خصلات الشعر وملء الفراغات، وتتكون من العناصر التالية:

أوراق الزعتر.

عشبة الدميانة المطحونة.

أوراق الزيتون.

ماء مغلي.

حلبة مطحونة.

طريقة التحضير والاستعمال

يتم نقع حفنة من أوراق الزعتر والزيتون في كوب من الماء المغلي لمدة ربع ساعة، ثم يتم إضافة مقدار ملعقة ونصف من الحلبة المطحونة ومثلها من عشبة الدميانة المطحونة، ويترك الخليط في الماء الساخن بعد تقليب المكونات جيدا حتى يبرد، بعد ذلك يتم تصفية الخليط من الشوائب للحصول على سائل مصفى يتم تطبيقه على الشعر لمدة ساعتين، مع تدليك الشعر كل نصف ساعة لمدة 5 دقائق، وبعد ذلك يغسل بالشعر بالشامبو المناسب لنوع شعرك.

الوصفة الثالثة لتكثيف الشعر الخفيف

يتم تطبيق تلك الخلطة بشكل يومي بواسطة بخاخ وتتكون من العناصر التالية:

مقدار كوب من الزعتر المطحون.

مقدار كوب من الروزماري أو إكليل الجبل المطحون.

لتر من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم نقع مقدار كوب من الزعتر المطحون في وعاء به نصف لتر من الماء، وفي نفس الوقت يتم نقع نفس الكمية من الروزماري في وعاء منفصل به نصف اللتر المتبقي من الماء، يتم تغطية كل وعاء وتركه محفوظا في مكان بارد ومظلم لمدة 24 ساعة، بعد مرور الوقت المذكور يتم إحضار زجاجة بخاخ وتصفية الخليطين معا من الشوائب داخلها، وكل ليلة يتم رج زجاجة البخاخ جيدا ورش الشعر بالخليط قبل النوم.

نظرا لاحتواء الشاي الأخضر على الكثير من العناصر الغذائية مثل مركبات البوليفينول، وهي ممتازة للحصول على شعر صحي بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، فيفضل استعماله مرة في الأسبوع لإنه يعمل على حماية الشعر من التساقط والتلف وتنظيف فروة الرأس وعلاج قشرة وتهيج الشعر بشكل نهائي، كما يعمل على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز الكولاجين ببصيلة الشعر مما يُحفز نمو الشعر ويحافظ على صحة الشعر.