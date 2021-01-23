الهالات السوداء تحت العينين أسبابها وكيفية علاجها في المنزل بالوصفات الطبيعية

الهالات السوداء تحت العينين أسبابها وكيفية علاجها يعتبر وجود الهالات السوداء تحت العينين من اكثر الأشياء التي تسبب أرفآ لدي الكثير من الأشخاص من الرجال والنساء في مختلف الفئات العمرية المختلفة . خاصة كبار السن . فالهالات السوداء تؤثر بطريقة سلبية علي المظهر العام للشخص . فتوحي بالتعب والإرهاق . فتظهر الهالات السوداء بسبب عده عوامل وأسباب منها ما يخص الحالة الصحية أو الحالة النفسية أو الفسيولوجية أو طبيعة الغذاء والمجهود البدني لدى الشخص وسوف نتعرف علي طرق العلاج من خلال هذا المقال .

تعرف علي أسباب الهالات السوداء تحت العين

يمكن تلخيصها في عده أسباب وهي :

البشرة الفاتحة : يظهر الهالات السوداء في البشرة الفاتحة اكثر من البشرة الداكنة وذلك يرجع إلي كثرة تصبغ الميلانين لدى أصحاب البشرة السوداء.

التقدم في العمر : كلما تقدم الفرد في العمر كلما زادت الهالات السوداء التي تظهر تحت العينين . وخاصه اذا كان هناك عامل وراثي يساعد علي ظهورها .

الحساسية: تؤدى الحساسية إلي ظهور الهالات السوداء تحت العينين

العوامل الوراثية : تلعب الوراثة دورا هاما في ظهور الهالات السوداء . كما يعمل التدخين علي ظهورها أيضآ وقلة النوم كذلك وشرب الكحول والغذاء غير الصحي .

الجفاف : جفاف منطقة تحت العينين قد تؤدى إلي بروز الهالات السوداء فيجب علاجها باستخدام القطرة .

المشاكل الصحية : تظهر الهالات السوداء عندما يعاني الأشخاص من مشكلات صحية مثل التعب أو الإرهاق أو قلة النوم .

التعرض لأشعة الشمس يعد أشعة الشمس عامل أساسي لإفراز صبغه الميلانين مما يتسبب في اسمرار منطقه تحت العينين.

استخدام الإلكترونيات :يؤدي الاستخدام المفرط في استخدام الأجهزة مثل الهواتف والحاسوب تعمل علي توسيع الأوعية الدموية الخاصة بالعيون.

علاج الهالات السوداء بأبسط الطرق المنزلية

يوجد الكثير من الوصفات البسيطة والسهلة والخلطات الشعبية التي تؤدي إلى التخلص من هذه المشكلة تحت العينين سوف نتعرف عليها وهي كالاتي:

الكمادات الباردة :تعمل على تقليل انتفاخ المنطقة السخنة للعيون.

العسل:يعمل العسل علي تفتيح منطقه تحت العينين وعصير الليمون أيضا.

مستحضرات التجميل يعتبر حل مؤقت لمشكله تحت العينين ولكنها تختفي عند وضعها ويزيل الماء تأثيرها بعد غسيل الوجه.

أكياس الشاي الباردة : تعمل على تخفيف تورم منطقه تحت العينين وكذلك تخفف من اللون الداكن الذي يظهر حول العينين