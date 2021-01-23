كنز غير معروف لتبييض العانة والابطين والاماكن الغامقة بالجسم في دقائق

كنز غير معروف لتبييض العانة والابطين نجد أن بشرتنا ليس موحدة بلا المناطق الحساسة، تعتبر هي أكثر الأماكن الداكنة، الموجودة بالجسم بل تسبب العديد من الازعاج إذا كان امام الزوج، فهي مشكلة عميقة وكبيرة يجب أن نقوم بحلها في أسرع وقت، ولكن يوجد بعض النساء يكون باستخدام مستحضرات التجميل في إخفاء هذه العلامات الموجودة في المنطقة الحساسة، لكن يعتبر حل مؤقت وليس حل اكيد للقضاء على هذه المشكلة، وهي أكبر المشاكل التي سوف تحدث بعد اتباع هذه الوصفات لمستحضرات التجميل، لأنها مضرة جدا للبشرة، لتعمل على خشونة المنطقة الحساسة، و تعمل على ظهور التهابات في مع بعض الاماكن، لذلك الوصفات الطبيعية أو استخدام كريم طبيعي نقوم تحضيره من داخل المنزل يجعلها نستغنى عن جميع مستحضرات التجميل ونحصل على بشرة فاتحة درجات عديدة.

إذا كنت من الأشخاص الذين يبحثون بشكل مستمر على خلطات تفتيح البشرة، ونقائها والمحافظة عليها من كافة العوامل الخارجية التي تؤثر بشكل سلبي يمكنك عزيزتي أن تكوني باستخدام هذه الوصفة الرهيبة في تفتيح البشرة، والعناية بها، ويعمل على القضاء للاماكن الداكنة الموجودة بالجسم إذا كانت تحت الابطين أو إذا كانت منطقة البكيني والكوع والركب لذلك لابد من تجربة هذه الوصفة من الأفوكادو والعسل التي يمتلكون الخصائص المتعددة الفوائد الرهيبة في تفتيح البشرة.

ثلاث ملاعق من الأفوكادو

ملعقة كبيرة من العسل النحل

نقوم بتطبيق الوصفة عندما نضيف الافوكادوا على عسل النحل.

ونبدأ في وضع هذا الماسك على البشرة بحركة دائرية.

ننتظر اقل من 20 دقيقة.

ونبدأ في غسل الجسم و البشرة والتخلص من الماسك الموجود بها هذه الوصفة.

يمكن استخدامها يوما بعد يوم للحصول على النتائج الأفضل على الإطلاق من تفتيح البشرة الداكنة والتخلص من المناطق الداكنة المزعجة.

يعمل هذا الأفوكادو والعسل على تنعيم البشرة بشكل طبيعي.

يقوم بالقضاء على الهالات السوداء الاسمرار.

يقضي هذا الماسك على خشونة المنطقة الحساسة، والالتهابات التي يتواجد بها.

فعال، وقوي هذا الماسك في تفتيح البشرة بشكل ملحوظ ورائع.