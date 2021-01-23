طرق علاج تشقق الشفايف وكيفية علاجها وأسباب حدوثها والوصفات الطبيعية ، يوجد العديد من أسباب تشقق الشفايف مثلا قد تصاب الشفايف بالجفاف أوصل نفس بلا الفم أو الطقس البارد أو قلت دهون أو تناول بعض المكملات والأدوية وسوف نتعرف من خلال هذا المقال عن أسباب تشقق الشفاه و طرق علاج تشقق الشفاه الوصفات الطبيعية المنزلية وطرق الوقاية منه. طرق علاج تشقق الشفايف وأسباب حدوثها طرق علاج تشقق الشفايف وأسباب حدوثها يوجد العديد الأسباب وراء تشقق الشفاه نتعرف معا على اشهر 10 أسباب لتشقق الشفاه: الجفاف: لابد من حصول الجسم على كميات مناسبه وفيره من الماء ويكون له نظام غذائي بالنسبة للخضراوات والفاكهة الطازجة والسوائل فعندما لا يحصل الجسم على كفايته من الماء وهذه الأشياء قد يتعرض للجفاف مما يؤدي ذلك إلي جفاف الشفتين.

الطقس : يزيد تشقق الشفاه في الشتاء ومم الممكن ان يستغرق فصل الصيف كاملا وخاصه مع الأشخاص أصحاب البشرة الحساسة والشمس يمكن ان يضرها بسهوله .

التنفس من الفم : يعتبر التنفس من الفم من احد الأسباب التي تؤدي إلى تشقق الشفاه فنوم والفم مفتوح يقف في الشفتين لذا يجب عليك التنفس من الانف حتى لا تتشقق الشفاه.

قله الدهون : عندما لا يحصل الجسم على الكميه المناسبة من الدهون الصحية ذلك يجعل الشفاه جافه و تتعرض إلى التشقق.

المكملات والأدوية: هناك بعض الأدوية التي تسبب في تشقق الشفاه مثل الأدوية التي تعالج حب الشباب و أدوية ضغط وارتفاع ضغط الدم والغثيان .

الحالات الصحية التي تسبب جفاف الشفايف الحالات صحيه التي يمكن ان تسبب جفاف الشفايف هناك مجموعه من الظروف الطبية التي تؤدي إلى جفاف الشفايف ومنها

بعض الاضطرابات في الغدد الدرقية

مرض التهاب الأمعاء.

التهاب الشفه الشعاعي.

مرض كرون.

التهاب الشفه الزاوي. بعض النصائح لمنع جفاف الشفايف. استعمال المرطب بشكل يومي فور الشعور بجفاف في الشفايف.

تجنب لاقي الشفتين ل ان اللعاب يحتوي على مواد تؤدي إلى جفاف الشفايف.

ولا جاءت تجنب جفاف الشفايف التسمر فعليك استخدام مرطب الشفاه فهو عباره عن مزيج من الزيوت والشمع يعمل على ترطيب الشفاه ومن افضل مرطبات الشفاه هي الغازلين فتحافظ على رطوبه الشفتين وتحميها من العوامل الجوية وتمنحها الشفاء أيضا.

وعليك الابتعاد عن المنتجات التي تحتوي على عطور لأنها تسبب تهيج الجلد وفقدان رطوبته.

عليك استخدام زيت جوز الهند وهو علاج للشفاه المتشققة ويمكنك استخدام بعض المنتجات التي تستخدم للبشره الجافة على الشفاه أيضا. X إقرأ أيضاً: أسباب جفاف الشعر وطرق علاجه بأبسط الطرق الطبيعية والوصفات بعض النصائح لمنع جفاف الشفايف.

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