أقوي طريقة سرية لتبييض العانة والابط بالليمون والنشا الوصفة المعجزة

أقوي طريقة سرية لتبييض والعانة والابط بالليمون والنشا اصبح تبييض البشرة، هو الشغل الشاغل لدى العديد من الأشخاص وبالأخص جميع النساء والبنات المقبلين على الزواج يقوم بالبحث بشكل مستمر عن قضاء على هذه المشكلة في أسرع وقت ولكن بطرق فعالة، لذلك وجدنا في الاوان الاخيرة، ظهور بعض الكريمات التي يتم شراؤها من الصيدليات، أو من أماكن مستحضرات التجميل ولكن بأسعار باهظة الثمن، ولا تعطي نتائج المرغوب فيها من تفتيح الاماكن الداكنة، إذا كانت الركبتين، والإبطين، ومنطقة البكيني لذلك وجدنا أن اتبعنا للوصفات الطبيعية سوف يسهل علينا العديد من هذه المشاكل إذا كان من تفتيح البشرة الداكنة أو من توفير العديد من الأموال المصروفة في هذه الكريمات التي لا تعطي النتائج المبهرة التي نبحث عنها.

البيض يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الرهيبة فهو يقضي على التهابات البشرة يعمل على تنعيم وتحسين مستوى خشونة البشرة وجفافها، كما أن النشا المعروف عنه أنه قوي في تفتيح البشرة، والليمون هو بروتين قوي في لمعان الشعر ولمعان البشرة، كما أنه يقضي ايضا على الأسرار التي توصل إليه البشر عند استخدامك لمستحضرات التجميل بشكل مبالغ فيه بسرعة، التخلص من هذه المشاكل هو استخدام كل ماسك البيض فهو يعمل على تجديد البشرة و إرجاع حيويتها من جديد.

2 ملعقة من النشا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة من زيت اللافندر النقي.

بيضة واحدة

بتحضير وعاء عميق نقوم باضافة البيضاء ونعمل عليها خفقها بشكل جيد.

نضيف على البيض زيت اللافندر، ونبدأ في التقليب بشكل مستمر.

ونضيف ايضا عصير الليمون و نستمر فى هذا الدمج بين المكونات.

وفي آخر الأمر نقوم باضافة النشا تبدأ في دمج هذه المكونات للحصول على كريم رائع في تفتيح الاماكن الداكنة على البشرة بصفة عامة

على البشرة بصفة عامة ولكن لابد أن نتأكد أنه لا يوجد أى تكتلات في هذا الكريم .

كما يمكن ايضا أن نستبدل هذه الخطوة باستخدام الخلاط الكهربائي أو المضرب البيض فهو أسرع على الإطلاق في التخلص من هذه التكتلات التي تظهر من النشا.

نبدأ بتطبيق هذا الماسك على البشرة في منطقة العانة منطقة تحت الإبطين.

نترك هذا الماسك الرائع حتى يتفاعل مع البشرة لكي يعطيني نتائج مبهرة من مدة ساعة إلى ساعتين.

نقوم بالاستحمام بعد ذلك.

يمكنك تجربة هذه الماسكات وو الوصفه الرائعه مرتين في الأسبوع وإذا وجدنا النتائج التي نرغب فيها يمكننا أن نقوم بتجربتها كل اسبوع اكثر من مره.