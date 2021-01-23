طرق تطويل الشعر بالثوم فقط في 7 أيام ستحصلين على شعر طويل وقوي

طرق تطويل الشعر بالثوم , يعد الثوم من أكثر المكونات المتوفرة في البيت بكثرة، وهو أقوى المضادات الحيوية الطبيعية، حيث أنه يَحتوي على مَواد مُضادة للبكتيريا والالتهابات، ولَهذا أصبح الثوم عُنصر هام من العناصر التي تٌساعد في تَخطي مشاكل الشعر التي تَصرف المرأة أموالًا كثيرة لحلها، وذلك بَفضل احتوائه على نسبة عالية من الكبريت كانت سببًا في جعل الجميع يَبحث لمعرفة طرق تَطويل الشعر بالثوم للحصول على شعر قوي وناعم كالحرير.

طرق تطويل الشعر بالثوم

يَحتوي الثوم على نسبة عالية من الكبريت الذي يَعمل على تَطهير فروة الرأس من البكتيريا والقشرة التي تُسبب تساقط الشعر، كما أنه يُساعد في تَحفيز الدورة الدموية، مما يَعمل على تكثيف وإطالة الشعر، وملء الفراغات، وذلك بسبب تَحفيز قدرته في إنتاج المزيد من الكٌولاجين بفروة الرأس، وتَلك أبرز طرق تطويل الشعر بالثوم نتائج مُذهلة وخارقة:-

سَنحتاج في تحضيرها إلى 10 فصوص من الثوم + حزمة من الجرجير المغسول والنظيف + ربع كوب من زيت الزيتون + كوب من الماء.

أضيفي كل المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي وتأكدي من امتزاجه جيدًا.

ضعي الخليط في وعاء على النار مع التَقليب.

اتركيه حتى يبرد وضعيه بالثلاجة لمدة يوم كامل.

يتم تصفية الخليط واستخدامه على الشعر بالكامل.

اتركيه لمدة نصف ساعة على الشعر ويُشطف بالطريقة التَقليدية.

الطريقة الأولى لعلاج تساقط الشعر

سَنحتاج في تحضيرها إلى 6 فصوص من الثوم + نصف فنجان من عصير الليمون + زيت الزيتون.

أضيفي كل المكونات في وعاء مع الحرص على هرس الثوم جيدًا.

ثم طبقي الخليط على فروة الرأس واتركيه لمدة 45 دقيقة.

ثم يُغسل الشعر بالماء الفاتر.

سَنحتاج في تَحضيرها بعض من فصوص الثوم + كمية متساوية من زيت الزيتون + زيت جوز الهند.

ثم يُمزج الثلاثة مكونات مع رفع الوعاء على النار لمدة 10 دقائق.

ثم يُطبق على الشعر لمدة نصف ساعة مع الحرص على عمل تَدليك خفيف بأطراف الأصابع حتى يَتم تَعزيز الدورة الدموية.

ثم يٌشطف بالماء الفاتر، وتَكرار الوصفة مرتين بالأسبوع.

X إقرأ أيضاً: فوائد ماء الأرز لتكثيف الشعر وإطالته بسرعة الصاروخ وصفات التراث القديم

الطريقة الثانية طريقة استخدام الثوم لإطالة الشعرالطريقة الثالثة: طريقة استخدام الثوم لتَكثيف الشعر