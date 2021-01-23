أقوي كريم كولاجين طبيعي لشد البشرة والقضاء على تجاعيد الوجه نهائياً

كريم كولاجين طبيعي لشد البشرة والقضاء على تجاعيد الوجه، لبان الدكر مفيد جداً في حل جميع مشاكل البشرة من تجاعيد من بقع داكنه ما أثار حروق الشمس كما انه يقضى تماماً على تجاعيد الوجه ويعالج مسامات الوجه الواسعة ولذلك يسمي لبان الدكر بالكولاجين الطبيعي للوجه والآن سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني افضل وأقوي كريم كولاجين طبيعي لشد البشرة .



كريم الكولاجين الطبيعي لشد البشرة والقضاء على تجاعيد الوجه

لبان الدكر له قدرة فائقة في الحفاظ على مرونة البشرة كما أنه يعطي للبشرة النضارة والصفاء .

عسل أبيض بمقدار 2 ملعقة كبيرة .

لبان دكر بمقدار 4 ملاعق كبيرة

نشا الذرة بمقدار 2 ملعقة كبيرة .

عدد 2 كبسولة من فيتامين E .

ماء الورد بمقدار 2 ملعقة كبيرة .

مكونات كريم لبان الدكر للقضاء على تجاعيد الوجه

أولاً نضع لبان الدكر في الماء ونتركه منقوع لمدة يوم كامل، ثم نأخذ السائل الناتج من منقوع لبان الدكر .

نحضر إناء اخر ونضع على نار هادئة ونضع به منقوع لبان الدكر ونضيف إليه النشا ونقلبهم جيداً حتى يتجانسوا تماماً ويصبح القوام سميك قليلاً .

ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً ثم نضيف إليه العسل الأبيض وماء الورد ونضيف معه كبسولات فيتامين E ونقلبهم جميعاً حتى يصبح خليط كريمي ثقيل .

قبل وضع الكريم على الوجه يجب غسل الوجه جيداً حتى يتخلص تماماً من أي دهون أو أتربة موجودة في البشرة .

نقوم بتوزيع الكريم على الوجه كله وجميع الأماكن المراد شد الترهلات منها، ثم نتركها على الجسم لمدة لا تقل ساعه .

سوف تلاحظين الفرق في شد ترهلات البشرة عند الاستمرار في استخدام هذه الوصفة .ليس من الضروري غسل الوجه بعد توزيع الكريم .

عند الاستمرار في استخدام هذه الوصفة .ليس من الضروري غسل الوجه بعد توزيع الكريم . كما يجب الاستمرار في وضع الكريم يومياً لمدة ثلاثة أشهر للحصول على الوجه المشدود والبشرة الخالية من الترهلات .

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طريقة استخدام وتحضير الكولاجين الطبيعي بلبان الدكر