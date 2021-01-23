طريقة عمل كعب الغزال بالعجوة فاطمة ابو حاتي

طريقة عمل كعب الغزال بالعجوة كعب الغزال بالعجوة هو من الأطباق الشهيرة التي توجد في كافة البيوت يمكن تناولها في جميع الأوقات، ولكن قد اختلفت اسامي كعب الغزال بالعجوة ولكن هذا الطعم رائع كما هو يمكن تناوله في أي وقت، لذا نجد أن جميع المصريين، جميع الدول العربية يقومون بتحضيره، إذا كان في الأعياد والمناسبات وهو الوجبة الاساسية عند الكثير، تابعوا معنا طرق عمل كعك الغزال بالخطوات الان. مقادير عجينة كعب الغزال: نحضر كيلو من الدقيق.

2 كوب من السمن.

كوب حليب و يفضل أن يكون دافئ.

2 ملعقة من السكر المطحون .

ملعقة من الخميرة.

رشه بسيطه من الملح مقادير حشوة كعب الغزال: 2 كوب من التمر.

ملعقتين من السمن مقادير تزيين كعب الغزال: نحضر ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من السمسم المطحون.

بيضة واحدة طريقة عمل كعب الغزال بالعجوة يجب أن نحضر وعاء عميق، ونقوم باضافة كافة المكونات من الملح والسكر والخبرة. الفورية.

ونبدا في اضافة الدقيق نعمل على تحريك هذه المكونات بشكل جيد حتى يصبحوا متجانسين.

نقوم باضافة السكر بشكل تدريجي على هذه المكونات.

ونستمر في التحريك وبعد الانتهاء من التخلص من كمية السمن بالكامل نقوم بعجن هذه العجينة بيدينا.

ثم يمكن أن نبدأ الآن في إضافة الحليب،.وايضا يفضل أن يكون بشكل تدريجي للحصول على عجينة على جميع المكونات.

نبدا باستخدام يديني لكي نقوم بعجن هذه المكونات جيدا.

ونبدأ بوضع هذه العجينة في مكان دافئ.

و نقوم بتغطيتها جيدا باستخدام أكياس البلاستيك لكي تختمر .

ولكن يجب نتركها لمدة 35 دقيقة

نبدأ في تحضير اناء اخر ونقوم بوضع كمية من العجوة ونضعها على النار مع معلقتين سمن.

ونبدأ في تجهيز مكونات على النار لكي تتشكل بشكل سهل.

ثم نقوم بتركها لمدة عشر دقائق، أو حتى تبرد نهائياً.

نبدا باخذ كمية بسيطة من العجين ونقوم بفرده ونضع فيها العجوة.

و نقوم بغلق هذه العجينة من جميع الجهات.

نبدأ في وضعها داخل صينية مدهونة والزبدة.

ونبدأ بإدخال هذه الصينية في الفرن وعندما تحصل على اللون الذهبى الرائع يمكن استخراجها. X إقرأ أيضاً: كفتة الحاتي الاصلية بكل أسرارها مثل أشهر المطاعم جربيها بنفسك

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