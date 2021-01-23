سر تخفيه شركات التجميل كأسرع حل طبيعي لتطويل وتكثيف الشعر دون توقف

سر تخفيه عنا شركات التجميل كأسرع حل طبيعي لتطويل وتكثيف الشعر دون توقف، وحتى لا تتأثر مبيعات منتجاتها التجميلية التي يتم بيعها بمبالغ باهظة، حيث أن هناك العديد من الحلول الطبيعية لمشاكل الشعر والجسم بشكل عام ولكن لا يعرفها إلا القليل، ونحن هنا من خلال موقع ثقفني لا ندخر جهدا في البحث عن أفضل الخلطات الطبيعية حول العالم، والتي أثبتت نجاحا باهرا تفوق نتيجتها منتجات التجميل في معظم الأوقات، واليوم سوف نقدم لك خلطة طبيعية يخفي سرها شركات التجميل المختصة بالعناية بالشعر، مكونات تلك الخلطة طبيعية مائة بالمائة وهي آمنة على الشعر للكبار والصغار ومضمونة النتائج بشكل كبير لكل أنواع الشعر.

أسرع حل طبيعي لتطويل وتكثيف الشعر دون توقف

تحتوي خلطة زيادة طول وكثافة الشعر بلا توقف على المكونات الطبيعية التالية:

حبة بصل واحدة متوسطة الحجم.

ملعقتين كبيرتين من زيت الجرجير.

ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع.

ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر.

يتم إحضار البصلة وتقشيرها وتقطيعها ومن ثم عمل عصير البصل، يتم وضع العصير في وعاء ثم يتم اضافة مقدار كلا من زيت الجرجير وزيت الخروع وزيت جوز الهند وزيت الزيتون ويتم التقليب جيدا، يمكنك تطبيق هذه الوصفة علي الشعر بطريقتين : إما أن تُغمس قطنة في هذا المحلول ويتم تدليك فروة الرأس بها وباقي المحلول يتم وضعه علي باقي الشعر، أو أن يتم وضع المحلول في بخاخ زجاجي ويتم بخ المحلول علي الشعر بالكامل من الجذور وحتي الأطراف ويتم عمل تدليك لفروة الرأس، ويتم لف الشعر بعد ذلك ثم يترك الشعر لمدة من ساعتين إلى ثلاثة ساعات ثم يُغسل الشعر بالشامبو والبلسم الخاص بك، تتكرر هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

خلطة أخرى لتنعيم وتطويل الشعر بسرعة

احضري المكونات التالية للحصول على زيادة طبيعية سريعة في طول شعرك، بالاضافة إلى تنعيم التجعيدات وعلاج التلف الموجود في الشعر:

حبة واحدة من الموز الطازج الذي قشرته بدأت ان تسود، يعالج الموز الشعر التالف والمتقصف ويفرد ويرطب الشعر المجعد ويمنع قشرة الشعر.

خمسة ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

ملعقتين كبيرتين من عسل النحل.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر، ويُمكنك استبداله بزيت جوز الهند.

يتم تحضير حبة الموز ويتم تقشيرها ثم يتم هرسها جيدا بواسطة شوكة في وعاء حتي يتم الحصول علي قوام انسيابي شبه سائل ، بعد ذلك يتم اضافة مقدار الحليب السائل ومقدار عسل النحل إلى الوعاء، ثم يتم اضافة مقدار الزيت المراد استخدامه ومن ثم يتم مزج المكونات جيدا ليتم الحصول علي قوام كريمي سائل، تطبق الوصفة على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف ثم يتم لف الشعر ببلاستيك غذائي، ويترك الشعر لمدة ساعتين ثم يغسل بالماء المائل للبرودة والشامبو.