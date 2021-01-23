علاج الشقيقة بالاعشاب الطبيعية في المنزل بوصفات بسيطة وسهلة

علاج الشقيقة بالاعشاب الطبيعية , يُعتبر الشقيقة من أكثر الألآم التي يَشعر بها بعض الأشخاص، وتَتسبب في الشعور بالاضطرابات العصبية المختلفة، وَتختلف الأعراض من شَخصًا لآخر، ويَبقى الشعور بالألم هو الشعور المٌشترك والأساسي، وهذا الذي يَجعل ممن يَشعرون به في البَحث عن علاج الشقيقة بالاعشاب الطبيعية مُجرب، وكانت نتائجه قوية، وسريعة.

علاج الشقيقة بالاعشاب الطبيعية

استطاعت الأعشاب في علاج الشقيقة، والتي تٌساعد في تَخفيف الشعور بالألم، والدوخة، بالإضافة لحدوث مشاكل في التنَفس، كما أنه يُمكن أن تظهر الأعراض على نوبات في مواقيت مُتفرقة تَتفاوت بين الساعة والأخرى وقد تَمتد في بعض الأحيان لثلاث أيام ويشعر المريض ببعض التشوش سواء في السمع أو البصر، وتَم استعمال بعض الأعشاب التي تُساعد في السيطرة على تَلك الأعراض، والشعور بالراحة مثل:-

عُشبة الخزامى

من أفضل الأعشاب الطبيعية التي تٌساعد في تَخفيف أعراض الشقيقة، وتَجلب على الفور الشعور بالراحة والاسترخاء، ويٌفضل الخبراء استعمال الزيت الطبيعي الخاص به.

ويُمكن استعماله بطريقة بسيطة وهي عن طريق وضع 6 قطرات من الزيت مع تَخفيفه أي زيت ناقل مثل زيت جوز الهند، والقيام بتَدليك الصدغ بطريقة مُباشرة، أو إمكانية تَحضير في وعاء مليء بالماء المغلي، ويُمكن في تَلك الحالة استعمال الأوراق أو الزيت حسب المُتوفر.

الاقحوان لعلاج الشقيقة

يُستخدم الأقحوان في التخلص من جميع أعراض الشقيقة، حيث لديه قدرة كبيرة في التَخلص من الحمى، وألم الأسنان، وبشكل رئيسي في علاج الشقيقة، كما أنه أثبت نتائج قوية في علاج ألم المفاصل لعلاج الالتهابات، ويَتم استعماله عن طريق تَحضير شاي الأقحوان بَإتباع تَلك الخطوات:-