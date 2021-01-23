كنز سري رهيب يخفي شيب الشعر المبكر في دقائق دون صبغات

كنز سري رهيب يخفي شيب الشعر المبكر من ضمن اهتمامات المرأة أنها تبحث دائما عن التغيير في شكل البشرة أو لون الشعر، ولكن وجود الشعر الأبيض هو الذي يسبب لها الازعاج الكامل، لذا تقوم بشكل مستمر بالبحث على طريقة فعاله لكي تعالج هذا الشيب المبكر أو الشعر الأبيض، ولكن لا تريد أن تقوم بتداول هذه الوصفات الطبيعية لانها تاخذ وقت ولكنها طبيعية جدا لذلك سوف نتعلم اليوم طريقة فعالة في التخلص من الشيب المبكر، والقضاء على ظهور الشعر الأبيض المزعج من اول استعمال سوف تجد النتيجة التي ترضيك وتجعلك دائما تقوم باستخدام هذه الوصفة لكي تحصلي على شعر مثالي متألق وناعم ولامع، دون ظهور أي شعر ابيض.

من المعروف عن الحناء في التخلص من الشعر الابيض وتقضي عليه في اسرع وقت ومن اول استخدام سوف تلاحظ النتيجة، بالاضافة إلى الكركم فهو يساعد الشعر على رجوع حيويته مرة ثانية، كما أنه يجعله يتنفس وسوف تحصل على اللون التي تحتاجه من خلال هذه الوصفة:-

نبدأ في تحضير وعاء عميق نقوم باضافة سبع ملاعق من الحنة .

ونظيف على هذه الحنة ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ثم نبدا باضافة كمية بسيطة من الخل.

نقوم بدمج هذه المكونات جيدا.

كما يمكن ايضا ون نقوم باضافة ملعقة من خل التفاح الرائع في تغيير لون الشعر.

و نبدأ بمزج هذه المكونات ونضربهم لمدة ساعة.

نقوم بوضع هذا الخليط على الشعر بشكل تدريجي من الجذور حتى الأطراف

نقوم بتغطية الشعر جيدا باستخدام كيس بلاستيك.

ويترك هذا ماسك الحناء والكركم على الشعر لمدة ساعتين.

ثم يغسل الشعر بعد ذلك.

وسوف نلاحظ القضاء القضاء التام على الشعر الابيض والشيب المبكر.

ملعقة عسل.

2 ملعقة قرفة.

خل التفاح.

الطريقة:-

نقوم بإضافة هذه المكونات جيدا من خل التفاح والقرفة والعسل.

نبدأ بوضع هذا الماسك في الحال على الشعر.

نقوم بتغطية الشعر .

يمكننا أيضا أن نقوم بترك هذا الماسك على الشعر من الليل حتى الصباح.

ونقوم بغسله جيدا في صباح ثاني يوم لكي تحصل عليها فائدة هذه المكونات جيدا.

فهي تقضي على الشيب المبكر من اول استخدام، وتخلص من الشعر الابيض

ويعمل على نعومة الشعر ايضا