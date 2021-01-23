تصنيع شامبو منزلي لتنعيم وتكثيف الشعر وتقويته في أسبوع واحد فقط

تصنيع شامبو منزلي لتنعيم وتكثيف الشعر ، وتقويته بطريقة مجربة وفعالة، وبمكونات طبيعية من منزلك، من الوصفات المميزة ذات النتائج السريعة، خاصة للفتيات اللاتي تعانين من تساقط الشعر، والفتيات التي تعاني من هيشان الشعر وتجعيده، فتلك الوصفة تعد الحل المثالي لمشاكل الشعر، وبإمكانك الاستعانة معه باستخدام وصفة عسل النحل لفرد الشعر ، للمساعدة على الحصول على نتائج أسرع، في حال كنتي ترغبين في تنعيم شعرك، ولكن ينصح إن كان سبب تساقط الشعر بسبب مرض جلدي، فلابد من زيارة طبيب الجلدية المختص، وطلب الاستشارة الطبية والعلاج الفوري، أما إن كان سبب التساقط هو عوامل خارجية سيتم ذكرها لاحقًا، فطريقة عمل شامبو منزلي لتنعيم وتكثيف الشعر، تعد حل مثالي.

يعد تصنيع الشامبو المنزلي بمكونات طبيعية، من أفضل الطرق للحفاظ على بصيلات الشعر من المواد الكيميائية الموجودة في الشامبوهات التجارية، ذات الماركات المعروفة، والمنتشرة بالأسواق، فإن كنتي تستخدمين علاج طبي لشعرك، أو تعانين من تساقط الشعر، أو كانت غايتك إطالة شعرك وتكثيفه، أو في حال كنتي تريدين تنعيم شعرك بطريقة طبيعية، فهذا الشامبو المنزلي هو ما تحتاجين إليه، والجدير بالذكر أن الشعر يتأثر بالعديد من العوامل الخارجية، التي تؤدي إلى ضعف بصيلاته، وبالتالي إلى إضعافه وتساقطه، ونذكر من تلك العوامل التالي لكي تتجنبيها:

تعرض الشعر لأشعة الشمس لمدة زمنية طويلة.

صبغ الشعر بمواد صبغية بها نسبة عالية من الأمونيا.

فرد الشعر بمواد ضارة بهدف تنعيمه.

التعرض لتمليس الشعر بالسشوار أو مكواة الشعر الكهربائية، أو غيرها من أدوات فرد الشعر باستمرار، دون إعطاء فترة راحة للشعر.

استخدام شامبو أو بلسم من علامة تجارية رديئة، مما يدخل بتكوينها مواد كيميائية مدمرة للشعر.

تمشيط الشعر مباشرة دون تجفيفه جيدًا بعد الاستحمام ، أو بعد غسل الشعر.

تكسير الشعر بطريقة الكيرلي باستمرار.

الإهمال في علاج الشعر في حال ظهور مرض جلدي، أدى إلى تساقط الشعر وضعفه.

والآن احصلي على شامبو منزلي بهذه الخطوات البسيطة، والجدير بالذكر أن هذا الشامبو المنزلي هو أفضل شامبو طبيعي للشعر، لكل من تتساءل كيف أجعل شعري قوي كالحديد بأسبوع ، فبتلك الخطوات والمكونات الطبيعية، اصنع أفضل شامبو للشعر بنفسك.

3 ملاعق كبيرة من الجلسرين الطبي.

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

بقدونس.

بابونج.

عشبة قراص.

ماء.

أحضري وعاء وضعي به مقدار مناسب من الماء، وارفعيه على درجة نار متوسطة، قومي بغلي عيدان البقدونس مع البابونج جيدًا، وبعد تمام الغليان، ضعي به عشبة القراص، واتركيهم على النار حتى تمام الغليان كل المكونات. أحضري زجاجة وضعي بها الجلسرين الطبي، ثم أضيفي إليه زيت جوز الهند، واخلطي المكونان جيدًا، عن طريق رج الزجاجة، ثم قومي بوضع الخليط المغلي السابق ذكره إلى الزجاجة. رجي الزجاجة جيدًا بجميع مكونات الوصفة حتى تمام الامتزاج. الآن أصبحت تمتلكين بديل الشامبو في المنزل، الذي يساعد شعرك على النعومة والتكثيف والإطالة، وتقوية بصيلاته، ويستخدم كما تستخدمين الشامبو العادي أثناء الاستحمام، حيث يغسل الشعر بالمزيج ويشطف جيدًا، ويجفف الشعر بالطريقة العادية. يفضل استخدام وصفة أقوى ماسك طبيعي لتطويل الشعر ، مع الشامبو المنزلي لتنعيم وتكثيف الشعر، في حال كان الهدف من استخدام الشامبو هو التكثيف والإطالة. ستشعرين بنتائج الشامبو من أول أسبوع من الاستخدام.