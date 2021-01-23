شاورما الدجاج السورى بدون بصل والطريقة الاصلية

تعد الشاورما من الأكلات التي تحظى بالكثير من الحب عند الكثير من الناس كباراً وصغاراً، فهى من الأكلات اللذيذة والشهية، وأصبحت الشاورما من الأكلات المشهورة جداً في الفترة الأخيرة، وتقدم الشاورما بكثير في دول الشام وسوريا، فهى من أطباق المطبخ السوري، وترجع أصول الشاورما لدول الشام وسوريا، وأصبحت من الأكلات التي تقدم في الكثير من الدول حول العالم، وتقدم الشاورما بكثرة في مصر، وتقدم في الكثير من المطاعم الكبيرة والمشهورة، وتقدم الشاورما بالكثير من الطرق. فالشاورما تقدم بالدجاج أو باللحمة أو على الفتة، فالشاورما تعد من الأكلات السريعة، وسوف نقدم لكي سيدتي في هذا المقال طريقة عمل شاورما الدجاج فشاورما الدجاج من الأطباق التي تحتوي على قيمة غذائية عالية جداً وتحتوي على نسبة كبيرة من البروتين، الكالسيوم، والحديد ويمكن عمل الشاورما بمكونات بسيطة من مطبخك وغير مكلفة تابعينا لمعرفة التفاصيل. مكونات شاورما الدجاج أربعة أرغفة من خبز الصاج. أربعة قطع من صدور الدجاج مقطعه شرائح صغيرة. ربع كوب من عصير الليمون الطازج. ربع كوب من زيت الذرة. ثمرة من الفلفل الأخضر مقطعة شرائح. ثمرة من الفلفل ألوان مقطع شرائح . فصان كبيران من الثوم المهروس. ثلاثة أرباع الكوب من الخل الأبيض. ملعقة كبيرة من الملح . ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة كبيرة من الخردل. نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة. نصف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون. خمس ملاعق كبيرة من المايونيز مخلوط مع ثوم باودر. خمس ملاعق كبيرة من الكاتشب. سلطة كول سلو. طريقة تحضير شاورما الدجاج قومي سيدتي بغسل صدور الدجاج جيداً بالماء والليمون . قومي بتقطيع صدور الدجاج إلى شرائح صغيرة. أحضري وعاء عميق ثم قومي بوضع صدور الدجاج في الوعاء العميق. قومي بسكب عصير الليمون والخل الأبيض تدريجياً على شرائح الدجاج. قومي بوضع نصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود المطحون والقرفة المطحونة والقرنفل المطحون والخردل المطحون. قومي بتقليب شرائح الدجاج مع التتبيلة حتى تختلط المكونات مع بعضها. قومي بترك شرائح الدجاج لمدة ساعة كاملةووضعها في الثلاجةحتى تتشرب من المكونات. قومي سيدتي بإحضار وعاء، ثم قومي بوضع الوعاء على النار . قومي بوضع القليل من زيت الذرة في الوعاءثم اتركي الزيت حتى يسخن. قومي بوضع الفلفل الأخضر المقطع شرائح، والفلفل الألوان الذي تم تقطيعه إلى شرائح صغيرة. قومي بوضع فصان من الثوم المهروس ثم قومي بتقليب المكونات جيداً واتركيها حتى تنضج قليلاً ويتغير لونها. قومي بوضع شرائح الدجاج ثم قومي بتقليب المكونات جيداً مع شرائح الدجاج حتى تتجانس المكونات تماماً مع بعضها وتتداخل شرائح الدجاج مع الخليط. X إقرأ أيضاً: باتيه الشيكولاتة الخفيف المورق اللذيذ من الألف للياء مكونات شاورما الدجاجطريقة تحضير شاورما الدجاج

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