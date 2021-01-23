أفضل عجينة للبيتزا  والفطائر وطريقة عملها واسرار نجاحها بالمنزل عن تجربه

أفضل عجينة للبيتزا والفطائر وطريقة عملها عجينة المخبوزات للبيتزا والفطائر من أسهل العجائن التي يمكن لكل ربة منزل أن تقوم باستخدامها لصناعة أشهى وألذ الفطار والبيتزا وأنواع عديدة ومختلفة من المعجنات، التي تكون من أحد الأصناف البسيطة والخفيفة على المعدة وتمد الجسم بالطاقة والعناصر والفيتامينات والمعادن الهامة جداً لصحة الإنسان، فقومي بتحضير أشهى المعجنات بأفضل المكونات المفيدة لصحة أسرتك في دقائق معدودة.

عجينة المخبوزات للبيتزا والفطائر

تعد واحد من أنواع العجائن التي تستطيع كثير من الأمهات محبين تحضير الأطعمة والحلويات بأنفسهم في المنزل والتي تتم على النحو التالي:

المقادير:

2 كوب دقيق أبيض.

1 كوب حليب كامل الدسم.

1 ملعقة كبيرة سكر وخميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر وملح.

2/1 كوب زيت الذرة.

طريقة التحضير:

قومي بخلط الحليب والسكر والخميرة والزيت في وعاء واتركيه جانباً قليلاً. بعدها يضاف الملح والبكينج بودر والدقيق واخلطي جيداً حتى أن يصبح لديك عجينة متماسكة. قومي بتغطية العجينة بكيس من النايلون ومن ثم تركها جانباً لمدة ساعتين أو حتى ترتاح وتتخمر جيداً وتصبح جاهزة للاستخدام في صناعة أحد أنواع الفطائر والبيتزا والمعجنات.

طريقة عمل عجينة الفطائر باللبن

هي أيضاً من العجائن البسيطة التي يمكن أن يتم استخدامها في صناعة وتحضير الفطائر الشهية كما يلي:

المقادير:

3 كوب دقيق.

2/1 كوب زيت نباتي.

2/1 كوب لبن رائب.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

1 كوب ماء فاتر للعجن.

1 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

طريقة التحضير:

احضري وعاء عميق ضعي به كافة المكونات الجافة التي ذكرناها إليكم، وقلبيهم مع بعضهم جيداً حتى أن يتجانسوا بشكل ممتاز. اذيبي السكر مع الخميرة وقليل من الماء الفاتر وقلبي جيداً حتى يذوبوا تماماً واتركيهم جانباً حتى أن ترتفع. ثم بعد ذلك يتم إضافة الزيت واللبن والبيض والخميرة والماء الفاتر تدريجي للمواد الجافة واعجني حتى أن تحصلين على عجينة طرية متماسكة. ثم لغطى بالنايلون وتترك لتتخمر بمكان دافئ وتتضاعف لمدة ساعة على الأقل.