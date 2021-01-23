طريقة ناجحة لتفريز الطماطم بطريقة المصانع استعداداً لشهر رمضان

طريقة ناجحة لتفريز الطماطم بطريقة المصانع لا يمكننا أن نقوم بالاستغناء عن الطماطم داخل المنزل لأنها تحتوي على العديد من الاستخدامات التي يمكن أن نقوم بتناولها في كافة المأكولات لذلك يمكن أن تقوم بتخزين الطماطم داخل الفريزر الاستعداد لشهر رمضان، لذلك يمكنكم أن تقومى بتحضير الطرق العديدة لتفريز الطماطم لكي لأنها من الطرق الهائلة والفعالة، وذلك لكى نستفيد فيها بشهر رمضان الكريم.

طريقة ناجحة لتفريز الطماطم بطريقة المصانع

لكي نستعد لشهر رمضان يمكن أن نقوم بحفظ الطماطم بعدة، طرق مختلفة و يجب أن نقوم باتباعها لكي نحافظ عليها لانها دائما قد تكون غالية الثمن في شهر رمضان والطريقة تكون كالتالي:-

نبدأ في تحضير وعاء عميق ونقوم بالبحث عن الطماطم الطازجة.

ويجب أيضا أن تكون غير ضارة أو بها أي ضرر أو تلف.

نبدأ بغسل الطماطم جيدا كما يمكن ايضا أن يستخدم الماء الفاتر في تنظيفها.

نبدأ في تجفيف جميع حبات الطماطم الموجودة لدينا ونتخلص من المياه الزائدة.

نبدأ في تحضير صينية كبيرة.

ونقوم بأضافة ورق من الزبدة في الصينية.

ونبدا بوضع جميع حبات الطماطم و نقوم بادخالها في الفريزر ننتظر لمدة يوم كامل لكي تجمد.

نبدأ بإخراج كميات الطماطم التي قمنا تفريزها.

يمكن أن نقوم باخراجها ونضعه في أكياس مخصصة للتفريز هذه الطماطم.

يمكن أن نكون بحفظها من العام للعام ونستخدمها في إعداد كافة الأطعمة التي نقوم بطهيها.

كما يمكن ايضا قبل أن نقوم بتحضير الطعام نخرج الطماطم التي قام بتفريغها لمدة عشر دقائق،. حتى يتفكك تماما و نبدأ به استخدامها بشكل طبيعي.

من ضمن الطرق الأخرى للحفظ الطماطم داخل الثلاجة دون أن تحدث لها أي مشاكل من خلال هذه الطريقة هي تكون كالتالي:’

نبدا بشراء كمية بسيطة من الطماطم.

ولكن يفضل أن نقوم باختيارها لكي تكون صلبة، و جيدا.

ويجب تجنب الطماطم التي تكون رطبة أو لينة.

نقوم بغسل الطماطم جيدا لكي نتخلص من جميع الأوساخ الموجودة بها، والتي تتعلق داخل الطماطم جيدا.

نستخدام المناديل الورقية نبدأ في تجفيفها ونضعها في أكياس.

ولكن في هذه المرة يجب أن تكون أكياس خيش