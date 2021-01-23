احلى طريقة لعمل الكبسة السعودية باللحم الضأن علي أصولها بالخطوات

احلى طريقة لعمل الكبسة السعودية باللحم يتم عمل الكبسة بالكثير منت الطرق، حيث أنها من أكثر الأطباق تداول بكافة أنحاء الوطن العربي، والسعودية بشكل خاص، ولكن على الرغم من تواجد الكثير من الطرق وأنواع اللحم المتغيرة بها ولكن تظل اللحم الضائن هي الطعم المميز لدى الكثير من الأشخاص، لذا سوف نقدم لكم اليوم طريقة سهلة لعمل الكبسة السعودي في المنزل. طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم الضاني طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم الضاني فيما يلي نعرض لكم طريقة عمل الكبسة باللحم الضاني في المنزل بطعم رائع:

المكونات: كليو من اللحم الضائن.

ملعقتين من زيت عباد الشمس.

ثمرة طماطم مقطعة لقطع صغيرة.

ثمرة من البصل مقطعة.

ملعقة من الكمون.

القليل من الملح.

عود من القرفة.

4 حبات من الحبهان.

8 ملاعق من الصلصة.

4 حبات من القرنفل.

كوب من الأرز البسمتي يجب أن يتم نقعه لمدة نصف ساعة.

القليل من الزعفران.

مكعب من مرقة الدجاج.

ملعقة من الزنجبيل. طريقة التحضير: بإناء عميق نقوم بسلق الماء به على نار عالية حتى تمام النضج والتأكد من ذلك بنفسك ويرفع القدر من على النار، ونقوم بتصفية المرقة وتحفظ جانباً.

نقوم بتسخين الزيت بحلة على نار متوسطة، ومن ثم نقوم بقلي البصل بها وتترك حتى أن تطرى.

يضاف الطماطم والصلصة وجميع التوابل المجهزة وتترك على النار لمدة لا تقل عن دقيقة.

نقوم بإضافة اللحم ويتم طهيها لمدة دقيقة في البهارات.

الآن حان وقت إضافة الأرز برفق لكي يتواجد بقاع الإناء حتى أن لا نجد أي أرز فوق اللحم.

نضيف الآن مرقة اللحم وتترك حتى أن تغلي، ومن ثم نقوم بخفض درجة الحرارة على القدر وتترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى أن ينضج الأرز بشكل جيد، نقوم بسكب الإناء في طبق التقديم ويقدم ساخن وبألف هنا وشفا. X إقرأ أيضاً: طريقة عمل كعب الغزال بالعجوة فاطمة ابو حاتي

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