البيتزا السائلة الخطيرة أحلي والذ بيتزا هشه وقطنية حضريها في 5 دقائق 

البيتزا السائلة من الاكلات المشهورة عالميا في جميع أنحاء العالم والتي يرغب في تناولها جميع الاشخاص، كل محبين المعجنات والبيتزا لذلك تعتبر هي في الاصلى ايطالى يقومون بتناولها كافة الأشخاص من المطاعم المشهورة، تتميز بمذاقها الرائع في متعددة المكونات يمكن أن نكون بتناولها باللحم المفروم أو الفراخ، أو يمكن أن نكون في تناولها مضاف إليها التونة، أو بالجبن كما أن بداية ظهور بيتزا العالمية في دول إيطاليا والتي قام الايطاليين عندما هاجروا إلى دول أمريكا بالقيام عمل البيتزا وأصبحت بعد ذلك من أشهر المأكولات والمعجنات الايطالية الرائعة ولكن اليوم سوف نقوم بتحضير البيتزا السائلة داخل المنزل باسهل طريقة، وفي وقت قليل جدا سوف نحصل على افضل بيتزا عالميا.

نقوم بتحضير البيتزا السائلة، من خلال هذه الطريقة والمكونات القليلة جداً، التي تتكون من أشياء تتواجد بصفة مستمرة داخل منزل، ولا تكلفنا الكثير من الأموال مثل التى نقوم بشرائها من الخارج.

المكونات:-

نصف كيلو من الدقيق المنخول.

2 ملعقة كبيرة من الزيت الزيتون، أو أي نوع آخر من الزيت الطبيعي النقي.

ملعقة من البيكنج باودر .

بيضه حجم كبير.

رشة بسيطة من الخميرة.

2 ملعقة من الحليب المجفف البودر.

طريقة التَّحضير

نضع جميع المكونات من الدقيقة، والكمية البسيطة من الخميرة والبيكنج باودر والحليب المجفف البودر والملح وزيت الزيتون كل هذا نقوم بوضعه داخل الخلاط الكهربائى.

ونبدا بدمج هذه المكونات بشكل تدريجي.

وإذا وجدنا أن العجينة اصبحت ثقيلة نقوم بترك الصينية مدهونة لمدة عشر دقائق.

نبدأ بوضع على البيتزا كمية بسيطة من الصلصة التي تم أعدادها من خلال وضع كمية من الطماطم مع زيت الزيتون.

بعد ذلك يمكن أن نقوم باضافة كافة الاضافات إذا كان جبن أو لحم أو فراخ أو غيرها حسب الرغبة.

وحسب النكات التي يفضلها الأشخاص.

ثم يمكنك عزيزتي أن تكوني بيدخل هذه الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

انتظري حتى تنطق تقومي بتناولها وهي ساخنة.