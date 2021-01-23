طريقة عمل القرص الفلاحي وأسهل طرق  التحضير فى البيت بطعم ولا اروئع

طريقة عمل القرص الفلاحي وأسهل طرق التحضير تعد من أفضل أنواع المخبوزات المصرية التي يمكن تحضيرها في كثير من البيوت العربية، ولكن البعض لا يعلم جيداً الطريقة التي يجب اتباعها لتحضير القرص الفلاحي في البيت، فسوف نقدم لكم واحدة من أسهل طرق تحضير القرص الفلاحي وتقديمها مع كوب من الشاي أو العصير أو الحليب، فتكون مناسبة لوجلة خفيفة على الفطور أو العشاء.

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية

تبحث معظم النساء عن طرق سهلة وبسيطة لتحضير القرص الفلاحي الطرية بأفضل الطرق التي تتمثل في التالي:

المقادير:

2 كوب دقيق أبيض منخول.

1 ملعقة صغيرة ملح.

2/1 كوب سمن.

2 ملعقة كبيرة قشطة أو زبادي.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

1 ملعقة كبيرة سكر أبيض ناعم.

2/1 كوب حليب.

طريقة التحضير:

قومي بإخضار بولا عميقة وضعي بها السكر والخميرة وربع كوب ماء دافئ وقلبي جيداً حتى أن يذوبوا تماماً.

ثم احضري وعاء العجن وضيفي له الدقيق والملح ومن ثم يضاف السمن ومن ثم يتم الخلط جيداً للحصول على عجينة متماسكة، بعدها تضاف الزبادي أو القشطة.

بعد أن تتأكدين من أن الخميرة تفاعلت وتضاعفت ثم يتم إضافتها هي والحليب بشكل تدريجي فلا تضعين الحليب دفعة واحدة فيمكن أن لا تحتاجين لكل هذه الكمية من الحليب لأنك سوف تأخذين ما يحتاج له الدقيق فقط.

ابدئي بالعجن ثم يتم تغطية العجينة بكيس من البلاستيك واتركيها في مكان دافئ لترتاح وتتخمر بشكل جيد.

بعدها عليك بتحضير العجينة وتشكيلها على هيئة أقراص ويتم تبططها ومن ثم رصها في صينية الخبز المدهونة بقليل من الزيت واحرصي على ترك مسافة بينهم.

من الممكن أن تقومي بحشوها بالجبن أو العجوة أو انك تتركيها سادة تماماً، قومي بتغطيتها واتركيها لمدة 10 دقائق.

ادخلي بعد ذلك صينية الخبز للفرن على درجة حرارة 200 مئوية حتى يتم تحميرها وبالهناء والشفاء.