كنز رباني لتكثيف الرموش وتطويلها بسرع خيالية ومن أول استخدام

كنز رباني لتكثيف الرموش وتطويلها، الرموش من أجزاء العين المهمة التي تضيف جمال وجاذبية كبيرة للعيون، لهذا تتمنى كل فتاة أن تحصل على رموش كثيفة وطويلة، وهذا يتم بعدة طرق منها ما هو نافع ومنها ما هو ضار، ومن هذه الطرق استخدام الرموش الصناعية التي تعطي للرموش الطبيعية حجم أكبر وطول أكثر، ولكن هذه الرموش مهما كانت عالية الجودة، إلا أنها تضر الرموش الأصلية وتسبب تساقطها، لذلك يجب التوقف عن استخدام هذه الطريقة فوراً، واستخدامها في أضيق الحدود.

كنز رباني لتكثيف الرموش وتطويلها

أما الطريقة الأخرى هي استخدام الماسكارا التي أصبح يوجد منها الكثير من الاشكال والألوان، وهذه الطريقة أقل ضرراً من الرموش الصناعية، ولكن بشرط أن يتم اختيار نوع عالي الجودة، ويحبذا لو كانت الماسكارا من النوع المزود ببعض العناصر المفيدة التي تغذي الرموش وتقويتها في نفس الوقت مثل فيتامين E، كذلك يجب الحرص على إزالة الماسكارا أو أي مكياج عيون قبل الذهاب إلى النوم بمزيل مكياج عالي الجودة، وهذا لأن منطقة العين من أكثر المناطق الحساسة والرقيقة في الوجه، وللعلم فإن ترك المكياج على العيون طوال فترة النوم هو سبب رئيسي لتساقط الرموش.

طريقة لتطويل الرموش في يومين

الطريقة الأخيرة والأفضل على الإطلاق للحصول على رموش كثيفة وطويلة هو استخدام الزيوت والمواد الطبيعية لتطويل الرموش، ومن هذه المواد زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت وحليب جوز الهند، جميع المواد السابقة فعالة جداً في تقوية وتطويل الرموش، حيث يتم مسح الرموش برفق بقطنة أو فرشاة ماسكارا نظيفة مبللة بالقليل من أي من المواد السابقة وهذا قبل الذهاب للنوم، وفي الصباح يتم غسل العين بالماء الفاتر، ومن الأفضل المواظبة على هذه الطريقة بشكل يومي للحصول على رموش جذابة وكثيفة دائماً.

كذلك يمكن عمل ماسك طبيعي للرموش من البيض والجلسرين، حيث يتم حبة واحدة من البيض مع ملعقة كبيرة من الجلسرين، وبعد ذلك يتم تطبيق الخليط على الرموش بقطعة من القطن، ونترك الخليط لمدة ربع ساعة ثم نقوم بغسل العين بالماء الفاتر، ويتم تكرار هذا الماسك ثلاث مرات أسبوعياً ويجب الاستمرار عليه لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر للحصول على نتيجة مرضية.

زيادة كثافة الرموش بنواة التمر

من المعروف أن التمر غني بالعديد من العناصر المفيدة لتكثيف الرموش وتطويلها، فقومي بوضع عدد 15 نواة من التمر وضعيهم في مقلاة لمدة ربع ساعة حتي يتم التحميص تماما، ثم قومي بطحن النواة جيدا ثم قومي بوضع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون مع نفس المقدار من زيت الزيتون في اناء محكم الإغلاق واضيفي إليهم بودرة نواة التمر بعد ما طحنتبهم جيدا، ثم قومي بتطبيق هذا الخليط علي الرموش قبل النوم يوميا ثم أتركي المزيج حتي الصباح ثم قومي بغسل الرموش بالماء جيدا ، كرري هذه الوصفة يوميا وسوف تلاحظين الفرق مع مرور الأيام.