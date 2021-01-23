طريقة عمل كيكة الكريم كراميل وطرق تحضيرها بالمنزل بطريقه اقتصادية وسهلة

طريقة عمل كيكة الكريم كراميل هو من أحد أنواع الحلويات اللذيذة والشهية التي يحبها جميع أفراد أسرتك وترغب الأم بشدة بأن تقوم بتحضيرها في المنزل بطريقة اقتصادية حتى لا تهدر الكثير من المال في شراء هذا النوع من الحلويات من المحلات الخاصة في صناعته وتحضيره بكثير الطرق والأشكال المختلفة، فسوف نساعدك اليوم في تحضير كيكة الكريم كراميل في مطبخ.

طريقة عمل كيكة الكريم كراميل

هي من أفضل الطرق التي يمكن لكل ربة منزل تنفيذها في البيت كما يلي:

المقادير:

1 كوب دقيق.

1 كوب سكر.

1 كوب حليب.

1 علبة كريم كراميل.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

2 بيضة حجم كبير.

2/1 ملعقة صغيرة فانيليا.

بوعاء الخلاط الكهربائي ضيفي الحليب والسكر والكريم كراميل البودرة ثم عليك بوضع كوب الزيت بشكل تدريجي وابدئي عملية خلط المكونات مع بعضها. عليك بأخذ ثلاثة أربع كوب من الخليط واتركيه بالثلاجة. ضيفي البيض والفانيليا مع باقي كمية الخليط ومن ثم يتم إضافة الدقيق والبكينج بودر بشكل تدريجي واخلطي المكونات معاً. احضري صينية متوسطة الحجم وادهنيها بقليل من الزبدة ومن فوقها يرش القليل من السكر البودرة الناعم ثم اسكبي فيها الخليط. اتركي الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة ومن ثم اخرجيها من الثلاجة وضعيها حتى أن تبرد. ثم ضعي فوقها الخليط الموجود بالثلاجة وقدميها بطبق التقديم بعد أن يتم تقطيعها وبالهناء والشفاء.

طريقة التحضير:طريقة عمل كريم كراميل بالبسكويت

المقادير:

2كيس كريم كراميل.

2 كيس كريم خفق.

2 كوب حليب سائل.

1 ملعقة كبيرة نسكافية.

4/1 كوب ماء دافئ.

250 جرام بسكويت شاي.

قومي بخفق الحليب مع الكريم كراميل والكريمة. وفي وعاء به ماء دافئ أذيبي النسكافية ومن ثم يتم غمر البسكويت به حتى أن يصبح طري. احضري صينية متوسطة الحجم وضعي بها البسكويت واسكبي فوقه خليط الكريمة فوق البسكويت ومن ثم يتم وضعها في الثلاجة حتى تتجمد وقديمها باردة.

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طريقة تحضير كريم كراميل بالبسكويت: