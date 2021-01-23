المعلقة الذهبية ضعيها علي الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو والغزارة بسرعة رهيبة

المعلقة الذهبية ضعيها علي الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو الكرياتين للشعر يعمل على تنعيم وفرد الشعر المجعد، كما أن دائما الشعر الخشن يحتاج إلى استخدام الكرياتين أو البروتين لكي يتم فردة، والتي لا تسبب ايضا الازعاج أمام بعض الأشخاص لذا تعتبر الخلطة، التي سوف نتحدث عنها تقضي على الشعر المجعد والخشن بطريقة ملحوظة، لأنها تعمل على تطويل الشعر ايضا وتنعيمه سوف تجد النتائج في ربع ساعة من استخدام هذه الوصفات الطبيعية الفعالة في تطويل الشعر، وتكثيفه يمكنك عزيزتي أن تتبعي هذه الوصفات ولا تجري وراء الأوهام عند اتباعك الي الكرياتين الغير طبيعي الكيميائي، والتي تؤثر على شعرك عمل على تقصفه و تساقطه تابعي معنا أفضل الطرق الطبيعية.

المكونات الطبيعية الفعاله التي تساعد على تنعيم الشعر وفرده هو حليب جوز الهند الفعال يمكن أن نقوم باضافته على زجاجة الشامبو المستخدمة، وسوف نضعها ونشعر والنتائج المرغوب فيها خلال اتباع هذه الوصفة الفعالة

المكونات:

حليب جوز الهند.

ربع كوب من المياه.

عصير ليمون.

شامبو الاستخدام.

نحضر وعاء ونضع فيه جميع المكونات من عصير الليمون والمياه وحليب جوز الهند و نبدأ بيهم جيدا.

يمكن أن نقوم الأن باضافة هذا المزيد القوي على الشامبو .

ولأن نقوم باستخدام الشامبو بالشكل المعتاد.

نترك الشامبو على الشعر لمدة 15 دقيقة.

وسوف نلاحظ النتائج من اول استخدام هذه الوصفة الفعالة من الكرياتين الطبيعي.

اثبت فعاليات عدة دراسات اجريت على الخميرة الفورية والتي اثبتت لنا ان الخميرة الفورية تعمل على فرد الشعر عند استخدامها على الشامبو

يمكن أن نقوم بتحضير وعاء عميق ونضع فيها ملعقة من النشا.

ونضيف بعد ذلك كمية بسيطة عملها الخميرة الفورية.

ونقوم باضافة 2 ملعقة من المياه.

ندمج هذه المكونات بشكل جيد سوف نحصل على عجينة سائلة.

يمكن نتركها لمدة 15 دقيقة لكي تختمر.

نبدأ بعد انتهاء هذه المدة في إضافة هذا المزيج إلى شامبو للاستخدام اليومي.

ونضعه على الشعر لمدة ربع ساعة.

و سوف تلاحظ النتائج المرغوب فيها من تطويل الشعر وتكثيفه وفرده التجاعيد الموجودة بها.