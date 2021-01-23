استخدامات جديدة لمعجون الأسنان فوائد مذهلة لمعجون الأسنان، الجميع يستخدم معجون الأسنان بشكل يومي وبصورة دورية، ولكن لا أحد يعلم الفوائد والاستخدامات المذهلة من معحون الأسنان، حيث أن استخدام معجون الأسنان لا يقتصر على غسيل الأسنان وحمايتها من التسوس فقط، ولكن هنا العديد من الفوائد التي لم يعرفها أحد من قبل، واليوم سنقوم بتوضيح لكم استخدامات جديدة لمعجون الأسنان وفوائده المذهلة.

استخدامات جديدة لمعجون الأسنان أولا إزالة البقع السوداء

فقط قومي بخلط ملعقتين من معجون الأسنان مع القليل من عصير الليمون حتى يتكون مزيج ناعما، قومي بوضعه على الأماكن السوداء بالوجه لمدة أسبوعين تقريبا، وسوف تتخلصين من البقع السوداء التي في الوجه.

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تبييض الجلد باستخدام معجون الأسنان

عليك أخذ كمية قليلة من معجون الأسنان وامزجيه مع القليل من عصير الطماطم، ثم قومي بوضعه على وجهك، وبهذا ستحصلين على بشرة صافية ناقية ناصعة البياض.

معجون الأسنان يعمل على وقف الحكة

يمكنك وضع القليل من معجون الأسنان على مناطق اللدغات أو لسع الحشرات ليقوم بمنع الحكة وتزايد الجرح، كما يساعدك أيضا على تبريد الحروق ومنع تضرر البشرة.

وأيضا يعمل على تنظيف اليدين

حيث تساعد مكونات معجون الأسنان، والتي تعملي على إزالة الروائح الكريهة من الفم، في التخلص من الروائح الكريهة من اليدين، فما عليك سوي غسل يديك باستخدام المعجون حتي تحصلي على يدين ذو رائحة رائعة.

علاج لحب الشباب

فقط قومي بوضع كمية صغيرة من معجون الأسنان على قطنة وافركيها برفق على الحبوب، واتركيها لمدة ثلاثين دقيقة، وبعدها قومي بغسل وجهك، وبذلك تستطيعين التخلص من حب الشباب.

تقليل التجاعيد

يساعد معجون الأسنان أيضا في التقليل من تجاعيد الوجه، فقط قومي بوضع القليل من معجون الأسنان على المناطق التي يوجد بها التجاعيد في الليل ثم قومي بغسلها في الصباح.

التخلص من الخطوط السوداء

يستطيع من يعاني من وجود الخطوط السوداء في أماكن من الجسم استخدام معجون الأسنان، وبالأخص النساء الحوامل، للحد من هذه الخطوط عن طريق وضع القليل من المعجون والماء عليها.

الحصول على شفاه وردية

قومي بوضع القليل من معجون الأسنان على الفرشاة وضعي معه القليل من العسل، ثم افركي الشفاه لمدة خمس دقائق تقريبا، وهو ما يعطيكي شفاها وردية تجعلك أكثر جمالا.

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إزالة شعر الوجه

يعمل معجون الأسنان على إزالة شعر الوجه. فما عليك سوي خلط كمية صغيرة من معجون الأسنان مع الليمون و السكر، وضعي الخليط على بشرتك بطريقة متصاعدة لتقومي بإزالة شعر الوجه