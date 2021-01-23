ماسك حصري لتبييض الوجه 5 درجات بسرعة الصاروخ وتصفية البشرة من الشوائب والبقع

في موضوعنا اليوم سوف نكشف عن ماسك حصري لتبييض البشرة وتوحيد لونها، يتكون من مكونات بسيطة في كل بيت ذات مفعول فوري لوجه مشدود وصافي، فعال للغاية إذا كنت تعانين من حب الشباب أو أثارها ، ونتيجته مضمونة إذا كنت تعانين من بثور سوداء أو بثور بيضاء ببشرتك، يقوم هذا الماسك أيضا بتنقية البشرة وتنظيفها بعمق ليتركها موحدة اللون خالية من البقع الداكنة والتصبغات، ويعتبر حل أمثل لتفتيح لون البشرة والقضاء على البثور والبقع نهائيا وبشكل سريع وفعال، ليمنح البشرة توريد ونضارة مثاليين .

وصفة تنقية وتفتيح البشرة وإزالة التصبغات

تتكون الوصفة من العناصر التالية

1 ملعقة كبيرة من مطحون الكمون.

1 ملعقة كبيرة من النشا أو الكورن فلاور.

1 ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل.

يحارب الكمون البثور والشيخوخة ويعمل على إزالة البقع ويشد ترهلات الجلد وتجاعيد البشرة ويقضي على الخطوط الرفيعة، كما أن الكمون مضاد للأكسدة وأيضا مضاد للبكتريا فهو يقضي تماما على مشكلة حب الشباب ليترك البشرة أكثر نضارة وصحة، كما يحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات، أما عسل النحل فهو مطهر ومرطب طبيعي للبشرة، ويعمل الزبادي على تفتيح البشرة لاحتوائه على حمض اللاكتيك.

طريقة التحضير

يتم وضع الكمون في وعاء ثم إضافة النشا وكذلك الزبادي وعسل النحل، ويتم التقليب جيدا حتى تمام الامتزاج بين المكونات والحصول على قوام كريمي متجانس، ويُذكر أن الكمون وعسل النحل هما المكونات الأساسية في هذه الوصفة، ويمكن استبدال النشا بالدقيق الأبيض أو الكركم، كما يمكن استبدال الزبادي بالحليب أو مضاعفة كمية عسل النحل المستخدمة.

طريقة الاستعمال

يتم وضع منشفة مُبللة بماء ساخن قدر المستطاع على الوجه وتركها لمدة لا تقل عن 5 دقائق، حيث أن تلك الخطوة تساعد في تفتيح مسام البشرة وتجهيزها لتحقيق الاستفادة القصوى من الماسك، ثم يتم تطبيق الماسك على بشرة الوجه بالكامل، كما يمكن استعمالها على الرقبة واليدين، وتُترك الوصفة حتى تجف تماما على البشرة، ثم نقوم بتبليل اليدين بالقليل من الماء وفرك الوجه برفق بواسطة حركات دائرية وسنلاحظ النتيجة الرائعة من أول استعمال، ثم يتم وضع ماء ورد على البشرة لغلق المسام، ثم يتم ترطيب البشرة بواسطة مرطب مناسب حسب نوع البشرة، ويمكن تكرار الوصفة مرة واحدة أسبوعيا.

العناية الطبيعية بالبشرة

وصفة أخرى مضمونة لتفتيح البشرة درجتين على الأقل في أسبوع، احضري ملعقتين من مطحون قشر البرتقال بعد تجفيفه جيدا بالطريقة المعتادة، مع ملعقتين من الزبادي الطبيعي أو حليب جوز الهند، يمكنك أيضا إضافة نصف ملعقة من ماء الورد، أو يمكنك مسح البشرة بقطنة مغموسة بماء الورد بعد غسل البشرة، اتركي الماسك على بشرتك لمدة ربع ساعة قبل أت تغسليه بماء دافئ، استعملي بعد ذلك ماء الورد أو الماء البارد لغلق المسام.

ويُنصح باستعمال زيت جوز الهند لترطيب البشرة و القضاء نهائيا على حب الشباب والأثار التي يتركها، حيث أنه من المرطبات المفضلة لدى جميع أنواع البشرة وخاصة البشرة الدهنية والمختلطة، كما أنه مضاد لإلتهابات البشرة لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة، وتتعدد طرق استخدامه حيث يمكن استعماله كمقشر للبشرة عن طريق إضافة سكر أبيض إليه بنفس المقدار، أو لترطيب البشرة حيث يمكن إستخدامه كمرطب يومي قبل النوم لتدليك البشرة بدون إضافات، كما يمكن إضافته على الغسول اليومى ليساعد على تنظيف البشرة بعمق.