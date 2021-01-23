أقوى كيراتين طبيعي للشعر للصغار والكبار بمكونات بسيطة من مطبخك

سوف نقدم لكم اليوم وصفات طبيعية للشعر تُعد بمثابة كيراتين طبيعي وتعمل علي تقوية الشعر وإيقاف تساقطه والإسراع في نموه والتخلص أيضا من الشيب المبكر، الشعر الطويل القوي لا شك ان فيه سحر وجاذبية ويعطي الشخص ثقة بالنفس، ومن اجل الحصول علي شعر طويل املس ناعم مثل الحرير صحي وخالي من الشيب فمن الضروري اتباع عدد من النصائح والتعليمات، بالاضافة إلى استخدام أحد الوصفات الطبيعية التي سوف نتناولها في موضوعنا اليوم والتي تعتبر كيراتين طبيعي مفيد للشعر للغاية ولكل الأعمار.

قبل شرح طرق تحضير كيراتين طبيعي في المنزل نبدأ أولاً بالنصائح وتعليمات الروتين اليومي للعناية الداخلية للشعر، حيث يُنصح بشرب كمية من الماء لا تقل عن 2 لتر يوميا لتقوية الشعر من الداخل وتغذيته، كما يجب تناول الأغدية الصحية و الخضراوات والفواكه، وأيضا عمل مساج لفروة الرأس وهي علي وضعية الركوع (بزيوت أو بدون) من اجل تدفق الدورة الدموية والأكسجين الي بصيلات الشعر “هذه الخطوة مهمة جدا ويغفل عنها معظم الناس”، كما أن العامل النفسي يلعب دور كبير في كثافة الشعر وعدم تساقطه، أيضا يجب ألا يتم تمشيط الشعر وهو مبلل مع استخدام نوع شامبو خفيف ومناسب للشعر وقص أطراف الشعر بطريقة صحيحة.

وصفات كيراتين طبيعي لشعر صحي وقوي

الوصفة الأولي في موضوعنا اليوم تعتبر كيراتين طبيعي لعلاج الشيب والتخلص منه، وفي نفس الوقت تغذي البصيلة وتعمل علي إطالة الشعر وإيقاف التساقط وتزيد من كثافته طبيعيا، والوصفة عبارة عن 8 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البِكر ، 6 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ملعقة كبيرة من زيت الخروع، 2 ملعقة كبيرة من الحلبة، 3 ملعقة كبيرة من مسحوق الاملا ” الاملج ” بالاضافة إلى 2 ملعقة كبيرة من السمسم.

ويتم تحضير وعاء ويُضاف إليه مقدار زيت الزيتون ثم يتم إضافة زيت جوز الهند وزيت الخروع، بعد ذلك يتم إضافة مقدار كلا من الحلبة ومسحوق الاملا والسمسم ثم يتم التقليب جيدا، بعد ذلك يتم وضع الخليط في زجاجة قاتمة اللون لكي لا تتأكسد الزيوت ثم يُترك لمدة 6 أيام أو أسبوع ويتم الاحتفاظ بالزجاجة في مكان مظلم وجاف، بعد ذلك يُستخدم الخليط الذي يعتبر كيراتين طبيعي علي فروة الرأس ويتم التدليك جيدا باستخدام أطراف الأصابع “علي وضعية الركوع ” لمدة عشر دقائق، ثم يتم تغطية الرأس بقبعة بلاستيكية ويُترك لمدة ساعتين ثم يُغسل الشعر بالشامبو المناسب لكِ، وتُستخدم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

قبل استعراض الوصفة الثانية لعمل كيراتين طبيعي يمكنك الاطلاع على عدة وصفات طبيعية مميزة لجمال البشرة والشعر والجسم، حيث يمكنك التعرف إلى وصفة كريم الأرز والتي ستجعلك ملكة جمال خلال 3 أيام فقط، وكذلك التعرف إلى علاج خارق للتجاعيد أفضل من البوتوكس لشد الوجه والتخلص من التجاعيد نهائياً، والاطلاع على روتين العناية بالبشرة الدهنية والمختلطة لمنع ظهور البثور والرؤوس السوداء وغلق المسام.

فرد وتنعيم الشعر الخشن

الوصفة الثانية تعتبر كيراتين طبيعي للشعر وتجعله قويا وانسيابيا مثل الحرير، والوصفة عبارة عن 5 – 4 ملاعق كبيرة من الزبادي الطبيعي “وإن كان غير متوفر فيُمكن استبداله بحليب جوز الهند”، بيضة واحدة، نصف ملعقة كبيرة من زيت فيتامين E “إن لم يكن متوفر يُمكن استبداله بزيت اللوز الحلو أو زيت الخردل” بالاضافة إلى ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البِكر.

ويتم تحضير وعاء ويُضاف إليه مقدار الزبادي أو حليب جوز الهند ثم يُضاف إليه البيضة وزيت فيتامين E ثم يتم إضافة مقدار زيت الزيتون البِكر، ويتم تقليب الخليط جيدا حتي يتم الحصول علي قوام كريمي، يُستخدم الخليط علي فروة الرأس والشعر بالكامل مع التدليك من اعلي الي اسفل ثم يُغطي الشعر بغطاء بلاستيكي، ويُترك لمدة ساعتين ثم يُغسل الشعر بالشامبو المناسب لكِ , وتُستخدم هذه الوصفة أيضا مرتين في الأسبوع وهي الوصفة المُفضلة لدى كثير من الأشخاص الباحثين عن كيراتين طبيعي للشعر لجميع الأعمار.

نصائح للحفاظ على صحة الشعر ومنع تساقطه

لتنعيم وترطيب الشعر من أول مرة، احضري مقادير متساوية على حسب طول وكثافة شعرك من كل من زيت الزيتون، زيت السمسم، زيت أملا، زيت الجوجوبا، بالاضافة إلى 10 قطرات من زيت اللافندر، اخلطي الزيوت السابقة في حمام مائي ساخن ثم ضعيها على شعرك مع تدليك الشعر وفروة الرأس بعناية، اتركيها لمدة ساعة ونصف مع وضع غطاء حراري على شعرك ثم اغسليه بشامبو خفيف لمنع شعرك من الجفاف.

ينصح بلإضافة بضع نقاط قليلة من الزيوت العطرية إلى الشامبو الطبي الخاص بك، كما ينصح بتدليك فروة الرأس بشكل يومي قبل النوم لمدة خمس دقائق على الأقل، وذلك لتنشيط الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر أثناء النوم، وهي أفضل فترة زمنية يستطيع الشعر أن ينمو خلالها بسرعة، وأخيرا يجب الاهتمام بتنويع العناصر الغذائية وخاصة التي تحتوي على فيتامينات A وB وC، نظراً لأهيتها الشديدة في زيادة نمو الشعر وعلاج تساقطه.