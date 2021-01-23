راقبي النتيجة المذهلة بعد وضعك أحمر الشفاه تحت العين وشاهدي ماذا سيحدث ؟

تعاني الكثير من الفتيات في سن المراهقة وكذلك السيدات من مشكلة ظهور الهالات السوداء تحت العينين، مما يؤثر على المظهر العام للوجه والعينين على وجه الخصوص ويظهر الوجه مرهق ومريض، وتحاول الكثيرات تجربة كافة أنواع الحيل والأسرار التجميلية المختلفة لإخفاء الهالات السوداء، لكن حان الوقت لتجربة حيلة مختلفة جريئة تتطلب الاحترافية ولكن مضمونة النتيجة، تلك الحيلة هي استخدام أحمر الشفاه تحت العين وهذا هو ما سوف نستعرضه معكم في موضوعنا اليوم.

ولكن وضع أحمر الشفاه تحت العينين يتطلب احترافية شديدة للوصول للنتيجة المرجوة ، وهي بالطبع ليست حيلة تناسب المبتدئين لأن الخطأ قد يسبب نتيجة عكسية، وفي المقابل إذا تم وضعه بالطريقة الصحيحة فسوف تختفي الهالات السوداء، حيث أن وضع أحمر الشفاه على الهالات السوداء يشكل فارقاً حقيقياً لمظهر الوجه خاصةً إذا كانت الهالات تتسم بمسحة خضراء أو زرقاء.

خطوات إخفاء الهالات السوداء باستخدام أحمر الشفاه

ولضمان نجاح الطريقة ذكر موقع The List الأمريكي أنه يجب اتباع عدد من الخطوات الهامة لإخفاء الهالات السوداء، حيث أوضح أنه يجب أولا وضع كريم الأساس ثم بعد ذلك يتم اختيار درجة لون أحمر شفاه تناسب لون البشرة، وعند اختيار درجة اللون يتم اعتماد فرضية أن اللون الأحمر يقابل اللونين الأزرق والأخضر في دولاب الألوان، لذلك فإن وضعه تحت العينين إذا كانت هالاتها قريبة لهذين اللونين يقلل منها، لكن إذا كانت الهالات بغير اللونين الأزرق والأخضر فيجب أن درجة لون أحمر الشفاه تناسب لون الهالات، مثلا إذا كانت الهالات قريبة من درجات اللون الأحمر، فان استخدام أحمر شفاه أزرق اللون سوف يعمل على تحييد لون البشرة.

مع التأكد من من اختيار درجة لون أحمر الشفاه المناسبة يجب اختيار النوع المناسب أيضا من أحمر الشفاه قبل وضعه تحت العينين،وتركه لمدة دقيقة حتى ترتاح البشرة ويجف أحمر الشفاه تحت العين قبل وصع المصحح ليساعد في إخفاء الهالات السوداء أيضا،وعند اختيار نوع احمر الشفاه يتم اختيار النوع الكريمي لضمان الحصول على أعلى درجة من الدمج مع البشرة، لان النوع غير اللامع يبرز تجاعيد العينين والنوع فائق اللمعان يظهر الوجه شديد التعرق، مع استخدام لون الخوخ في حالة البشرة الفاتحة، واللون الأحمر البرتقالي في حالة البشرة السمراء أو الداكنة.

بعد اختار لون ونوع أحمر الشفاه يتم اختيار خافي العيوب أو الكونسيلر المناسب لنوع البشرة، وباستخدام فرشاة ظلال العيون يتم وضع أحمر الشفاه حول العينين ثم تركه دقيقة كما ذكرنا ثم يتم وضع الكونسيلر برفق على المناطق الحمراء باستخدام إسفنجة مكياج، ثم يتم وضع طبقة من البودرة ويفضَّل أن تكون قريبة من لون بشرتك الطبيعي لإنهاء الروتين وإخفاء الهالات السوداء، وإن لم يفلح الأمر في المرة الأولى، يمكنك دائماً أن تكرري المحاولة، فالتدرب والاستمرارية يساعدان كثيراً في إتقان هذه الحيلة التجميلية المذهلة.

علاج الهالات السوداء

يُعد كلا من البطاطس والخيار من أفضل الحلول السحرية للقضاء على مشكلة الهالات السوداء تحت العينين تماما في إسبوع واحد فقط، كما أن التبريد يعمل على تهدئة الأوعية الدموية وبالتالي القضاء على الهالات السوداء بتلك المنطقة، لذا يمكن وضع حبة من الخيار وأُخرى من البطاطس فى الثلاجة ثم يتم تقشيرهم وتقطيعهم لقطع دائرية الشكل، ووضعهم على العينين قبل النوم بنصف ساعة وتُترك حتى وقت النوم وسنلاحظ في 7 أيام فقط نتيجة مذهلة وحل نهائي لإنتفاخات تحت العين والهالات السوداء.

هناك أيضا العديد من العلاجات الطبيعية الشهيرة التي تعالج الهالات السوداء بفاعلية أكبر من كريمات العناية بالبشرة، منها على سبيل المثال البطاطس والخيار والليمون والطماطم، إذا كانت بشرتك حساسة اخلطي حبة من الخيار وحبة ومن البطاطس في الخلاط، واستخلصي العصير الناتج عن طريق مصفاة دقيقة وضعيه في الثلاجة، استعملي قطنة واغمسها في العصير ثم افرديها على منطقة تحت العين يوميا لمدة 20 دقيقة في المساء، وستلاحظين نتائج مدهشة خلال أسبوع.