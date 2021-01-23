12 طريقة لاستخدام الفازلين

يعتبر الفازلين من أرخص المنتجات المستخدمة في روتين العناية بالجسم ،فالفازلين له استخدامات لا حصر لها وسوف نقدم لكم في هذه المقال 12 استخدام له .

استخدامات الفازلين

1\ يرطب المناطق الجافة في الجسم ويمنع التشققات بها .

2\يمكن استخدامه كمقشر للجسم فيمكن خلطه مع القليل من السكر أو الملح ووضعه على المنطقة المراد تقشيرها ثم تحريكها حركات دائرية لمدة خمس دقائق وبعدها يغسل بالماء الدافئ .

3\يستخدم الفازلين كمثبت لرائحة العطر ،فقبل رشك للعطر يمكنك أن تضع القليل من الفازلين لتثبيت الرائحة لمدة أطول من المعتاد.

4\يستخدم للحد من الطفح الجلدي أو الحكة ،فبوضع القليل علي المنطقة المصابة تقلل من الهيجان بها .

5\ قبل وضعك للمكياج خاصة المكياج الذي يكون فوق جفن العين ضعي القليل من الفازلين وسوف تلاحظي أن مكياجك اصبح أجمل وبه القليل من اللمعان.

6\لا يقتصر استخدام الفازلين على مكياج الجفون بل يمكن أن تضعي القليل منه على فرشات الحواجب الخاص بك وتمشيطها به وستلاحظين ترتيبها وانتظامها الشديد ويمكن للفازلين أن يزيد طول الحواجب مع الوقت .

7\ضعي كمية بسيطه من الفازلين علي رموشك لمدة ساعة واحدة كل يوم إذا كنت تريد أن تزيد طول رموشك .

8\إذا كنت لا تملكين مزيل للمكياج أو إنه قد نفذ منك فلا تقلقي فمع القليل من الفازلين يمكنك أزلات مكياجك بسهولة .

9\يستخدم الفازلين أيضا كمرطب للشفاه ولكن يفضل استخدام الفازلين الأحمر في ذلك .

10\يساعد الفازلين في علاج تقصف الشعر ،ضعي كمية من الفازلين علي نهاية شعرك لمدة ربع ساعة ثم اغسليه .

11\يمكنك وضع الفازلين أيضآ في أي ماسك لترطيب الشعر .

12\يمكن لكمية من الفازلين أن يحمي شعرك من ضبعات الشعر الضارة .

أضرار الفازلين

لكل شئ في العالم مميزات وعيوب ولكن من اكثر عيوب الفازلين أنه :

يمكن أن يسبب لك أكياس دهنية إذا تم وضعه علي العين بطريقة خاطئه،فعند وضعك للفازلين علي رموشك تأكد من عدم دخوله في عينك ولا تضع الفازلين ابدآ علي عينك قبل النوم .

يتسبب في ظهور حب الشباب إذا تم وضعه على البشرة ،لأنه ثقيل عليها ولا تستطيع امتصاصه .

متى تم أول اختراع للفازلين

عام 1872 م تم تسجيل اختراع الفازلين على يد صاحبه المخترع “روبرت تشيزبور” .