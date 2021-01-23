صدور دجاج بالجبن كوردن بلو الدجاج بالصوص الأبيض وصفة المطاعم الكبرى حضريها في البيت وأبهري أسرتك

صدور دجاج بالجبن كوردن بلو دجاج من ألذ وصفات السريعة وأكثرهم مذاق خاص وراقي، فطريقة عمل كوردن بلو بالجبن واللانشون من الوصفات العالمية الشهية التي تعطيك نتيجة رائعة، ومناسبة لأسرتك في الرحلات والخروجات المختلفة كما يمكنك أن تحضريها لضيوفك فهي مقدمة من المطابخ العالمية ولكنها بخطوات سهلة بسيطة ابهري بها عائلتك ذهبية من الخارج وبطبقة خفيفة مقرمشة ومن داخل مزيج من صوص الجبن وصدور الدجاج وباقي المكونات المتناغمة معا، فتابعوا معنا طريقة عمل كوردن بلو بصدور دجاج بالجبن بالخطوات الأصلية السهلة. طريقة كوردن بلو صدور دجاج بالجبن نحتاج إلى كل من 6 قطع من صدور دجاج مخلية فيلية. 6 ملاعق كبيرة من زبدة مذابة. عدد 6 شرائح من اللانشون. عدد 6 شرائح من جبن شيدر. 2 ملعقة كبيرة زيتون أسود مقطع إلى شرائح. نصف ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. نصف ملعقة صغيرة بابريكا. عدد 2 بيضة. رشة ملح صغيرة. رشة فلفل صغيرة على البيض. عدد 2 كوب من بقسماط الناعم. خطوات عمل صدور دجاج كوردن بلو المطاعم بالمنزل طريقة كوردن بلو صدور دجاج بالجبنخطوات عمل صدور دجاج كوردن بلو المطاعم بالمنزل احضري قطع صدور الدجاج وأفرديها قليلا حتى تكون رقيقة وكل الكمية تكون بتلك الطريقة.

ثم بلي الدجاج بالملح والفلفل الأسود والبابريكا جيدا والقليل من الكاري.

تترك في التتبيلة لمدة ساعة على الأقل حتى تشربها تماما.

ثم ضعي قطعة من دجاج الفيلية مع اللانشون ثم شريحة من الجبن والقليل من الزيتون في نصف قطعة الفيلية.

ثم أثني النصفين على بعضهما البعض وتكون لديك نصف دائرة أو شكليها على شكل رول وثبتيها بأعواد خشبية.

ثم أخفقي كل من البيض والملح والفلفل الأسود وقلبيهم مع بعض جيدا ثم ضعي البقسماط داخل طبق أخر.

أغمسي الدجاج الفيلية في البيض وغطيها جيدا بالبيض ثم منها إلى البقسماط وقلبي الكوردن بلو جيدا حتى يتغطى به.

كرري كل تلك الخطوات في كل المكونات والقطع السابقة وحضري طبق فرن وادهنيه بالزبدة ورصي قطع الفيلية عليه.

ويدخل فرن ساخن لمدة نصف ساعة مت تقليب على جانبين حتى ينضج ويكون لونه ذهبي ويقدم. مكونات عمل صوص خارجي للكوردن بلو دجاج ملعقة زبدة طرية. كوب من الحليب. نصف ملعقة ملح على فلفل أسود. ملعقة كبيرة جبنه كريمي. مكونات عمل صوص خارجي للكوردن بلو دجاج طريقة الصوص في مقلاة ضيفي ملعقة الزبدة وعليها ملعقة الدقيق ويقلبوا جيدا مع بعضهم، ثم ضعي عليهم الحليب وقلبي كل المكونات مع بعضها مع الفلفل الأسود والملح، وبعد أن يكون المزيج ثقيل ضعي عليهم الجبن الكريمي وتقلب كل مكونات ويكون بذلك الصوص جاهز على تقديم ويصب فوق صدور دجاج كوردن بلو. X إقرأ أيضاً: قطع الجاتوه بكافة أنواعه بكيك 7 ملاعق لا يختلف درجة واحدة عن محلات الحلويات

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