طريقة عمل البسبوسة زي المحلات دايبة وطرية مع أسرار نجاحها

طريقه عمل البسبوسة زي المحلات، تعد البسبوسة واحدة من الحلويات الشرقية التي لا تخلو منها أي مناسبة، فنجد أن البسبوسة متواجده في الأعياد و أعياد الميلاد والحفلات المختلفة، كما يمكن أخذها وتقديمها كنوع من الهدايا، ويمكن عمل البسبوسة بالعديد من الطرق والنكهات المختلفة مثل البسبوسة بالقشطة أو البسبوسة بالزبادي وغيرها، ولكن اليوم من خلال هذا المقال سوف نوفر إليكم طريقة عمل البسبوسة زي المحلات تماما.

طريقة عمل البسبوسة زي المحلات

المكونات:

كيلو من دقيق السميد الناعم.

كوب من السمنة السائلة.

كوب ونصف من الزبادي أو اللبن.

2 ملعقة من عسل النحل.

كوب كبير من جوز الهند المبشور.

كوب كبير من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

خطوات عمل البسبوسة زي الجاهزة

أولا احضري وعاء كبير و مناسب لوضع المكونات فيه، ثم نضعه على النار، وأضيفي أولا السكر والعسل واللبن على نار هادئة، واتركي الخليط حتى يدفأ قليلا، بعد ذلك أضيفي دقيق السميد وجوز الهند والفانيليا والبودر ويتم تقليبهم جيدا، ثم تُضاف اليهم السمن المذاب وتقليب المكونات حتى تتجانس، بعد ذلك احضري صينية كبيرة وقومي بدهنها بالقليل من السمن، ونضع فيها الخليط علي أن يكون متساوي، بعد ذلك أدخلي الصينية في الفرن الساخن على درجة حرارة 180 إلى أن تنضج وتأخذ اللون الذهبي .

طريقة عمل الشربات

2 كوب من السكر، 2 كوب من الماء، ليمونه كبيرة، ملعقة من السمن.

طريقة التحضير:

قومي بخلط جميع المكونات سويا ماعدا السمن، ثم تُوضع على نار هادئة حتى يثقُل الخليط، بعد ذلك ضعي الشربات على البسبوسة الساخنة بعد وضع ملعقتين السمن عليه، ثم تُقطع وتقدم، ويمكن إضافة بعض المكسرات على البسبوسة من الوجه وقطعة من القشطة.