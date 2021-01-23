بسكويت 10 دقائق قدميه وفرحي أولادك بيه

يعتبر بسكويت العشر دقائق من أكثر الحلويات انتشاراً في هذه الفترة، حيث يتميز بسكويت العشر دقائق بالسرعة والسهولة في التحضير، كما يتميز بأن له طعم رائع ومذاق شهي، ويمكنك سيدتي تقديم بسكويت العشر دقائق للضيوف بجانب العصير أو الشاي أو القهوة، أو تقديمه لأفراد عائلتك، أو لأولادك بجانب كوب من الحليب.

وبسكويت العشر دقائق له قيمة غذائية عالية، فهو يحتوي على البروتينات، والكربوهيدرات، وبسكويت العشر دقائق يمكن تحضيره بكل سهولة في المنزل، فهو لا يحتاج إلى وقت وجهد كبير، ولا يحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة الثمن، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق في المنزل بطريقة سهلة وسريعة، وبمكونات بسيطة، وموجودة في كل منزل، تابعي معنا. مكونات بسكويت 10 دقائق كوب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات. نصف كوب من الزيت النباتي. نصف كوب من السكر الأبيض الناعم. نصف كوب من الزبدة المذابة. ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير بسكويت 10 دقائق احضري سيدتي وعاء عميق، ثم قومي بنخل الدقيق جيداً لدخول الهواء به، ولإزالة الشوائب العالقة منه. يوضع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر على الدقيق، ثم قومي بتقليبهم جيداً. نحضر الخلاط الكهربائي، ثم قومي بوضع البيض مع الفانيليا والسكر والزيت والزبدة به. قومي بخفق كافة المكونات جيداً حتى تحصلين على خليط كريمي وكثيف. يسكب خليط البيض والسكر على خليط الدقيق، ثم قومي بالتقليب جيداً حتى تتجانس المكونات تماماً مع بعضها وتحصلين على عجينة لينة، ومتماسكة القوام. تشكل عجينة البسكويت على شكل دوائر صغيرة، أو قومي بتشكيلها بواسطة القطاعات بالشكل الذي ترغبيه. قومي بإحضار صينية لصنع البسكويت، ثم قومي برص البسكويت في الصينية مع ترك فراغات بين قطع البسكويت حتى لا يلتصق اثناء السواء. قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ثم قومي بوضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى ينضج البسكويت، ويصبح لونه فاتح وذهبي، ويحمر وجهه. قومي بإخراجه من الفرن، وتركه حتى يهدأ قليلاً، ثم قومي بوضع البسكويت في طبق التقديم، وقدميه بجانب العصير أو الشاي أو القهوة، وبالهنا والشفا. X إقرأ أيضاً: بلح الشام الهش الخفيف بدون بيض ومن غير ما يشرب الزيت مكونات بسكويت 10 دقائقطريقة تحضير بسكويت 10 دقائق

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