عجينة الفطائر القطنية السريعة هشة وخفيفة لعمل أشهى الوصفات

تعتبر العجينة هي أساس كثير من الوصفات والأطباق، كالبيتزا والفطائر والكثير من المعجنات والمخبوزات، وتعتبر عجينة الفطائر القطنية السريعة من أكثر الوصفات السهلة في التحضير، ويمكنك سيدتي صنع أجمل المخبوزات والمعجنات بعجينة الفطائر القطنية السريعة، فهي تعطي للمخبوزات طعماً رائعاً وشهياً، كما يمكن أن تقدم عجينة الفطائر القطنية بأطباق مختلفة حلوة أو حادقة على حسب الحشوة.

فيمكن تقديم عجينة الفطائر القطنية بالعديد من الطرق فهى لا تحتاج إلى وقت وجهد كبير لصنعها، ويمكنك سيدتي صنع عجينة الفطائر القطنية السريعة في دقائق معدودة، فهي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة التكلفة، ولذلك نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير عجينة الفطائر القطنية السريعة بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة جداً، وموجودة في كل منزل، تابعي معنا. مكونات عجينة الفطائر القطنية ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر. نصف كوب من الزبدة السايحة. ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن البودرة. ملعقتان كبيرتان من البيكنج باودر. ملعقة كبيرة من السكر الناعم. ربع ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. كوب من الماء الدافئ إذا احتاجت العجينة.

الحشوة حسب الرغبة. طريقة تحضير عجينة الفطائر القطنية السريعة نحضر وعاء كبير عميق، ينخل به الدقيق جيداً لإزالة الشوائب والأتربة الموجودة في الدقيق، ولدخول الهواء للعجين. يضاف الملح والبيكنج باودر، واللبن البورة، والفانيليا ثم يقلب الخليط جيداً. تذاب الخميرة الفورية في نصف كوب من الماء الدافئ والسكر، ثم قلبيهم جيداً، واتركيها قليلاً حتى تتفاعل. يوضع نصف كوب من الزبدة السايحة، ثم قومي بتقليبها جيداً مع الدقيق حتى يشربها ويمتصها الدقيق تماماً. قومي بوضع باقي كمية الماء الساخن تديجياً حسب احتياج العجين. يوضع المزيد من الماء إذا احتاجت العجينة، ثم قومي بالعجن جيداً بواسطة يديكي. استمري في العحن لمدة 10 دقائق، فذلك سيساعدك سيدتي في الحصول على عجينة هشة وقطنية. قومي بتغطية العجينة بقطعة من القماش، ثم قومي بوضعها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة تقريباً حتى تخمر العجينة، ويزداد حجمها. X إقرأ أيضاً: مكرونة بشاميل على أصولها هترفع رأسك في العزومات مكونات عجينة الفطائر القطنيةطريقة تحضير عجينة الفطائر القطنية السريعة

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