6 أطعمة تقلل من خطر الاصابة بمرض بالسرطان

يحتفل العالم يوم 4 فبراير باليوم العالمي للسرطان لرفع الوعي بمرض السرطان وتشجيع الوقاية منه واكتشافه وعلاجه. وتظهر دول الشرق الأوسط، بما فيها دولة الإمارات ارتفاعًا مقلقًا في اعداد مرضى السرطان، وتشير التوقعات طويلة الأمد وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، إلى أنه من المتوقع أن تتضاعف حالات السرطان بحلول عام 2030.

وفي حين أن أسباباً عدة تقف وراء الاصابة بالسرطان، فإن أحد تلك الأسباب الرئيسية مرتبط بأسلوب الحياة بما في ذلك النظام الغذائي، حيث يمكن أن يساهم اختيار بعض الأنظمة الغذائية والأطعمة المركزة بالعناصر الغذائية إلى جانب نمط الحياة النشط في التقليل من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

تشاركنا الدكتورة دانا الحموي، أخصائية التغذية الإكلينيكية في" انديا جيت" والمعتمدة من هيئة الصحة بدبي، 6 عناصر غذائية يمكن أن تساعدك في الحفاظ على صحة جيدة وتقلل خطر إصابتك بالسرطان.

6 اطعمة تقلل خطر الاصابة بالسرطان

بحسب د. دانا، فإن إدخال الاطعمة التالية في النظام الغذائي كفيل بحمايتنا من السرطان:

بذور الكتان: واحدة من أغنى مصادر الليغنان وهو استروجين نباتي وعنصر غذائي نباتي مشابه لهرمون الاستروجين. ويساعد هذا التشابه في إنتاج نماذج أقل نشاطًا من هرمون الاستروجين عند النساء بعد سن اليأس، ما يقلل خطر الإصابة بالسرطان.

ويقل خطر الإصابة بفعل الطريقة التي يؤثر بها الاستروجين النباتي على خلايانا، حيث يساعد في تنشيط عملية تعرف باسم الاستماتة وهي الموت المبرمج للخلية الحية؛ إذ عندما تكتشف الخلية بعض العيوب التي قد تتحول إلى سرطانية، فإنها ستحث على الاستماتة لتجنب نسخ الخطأ الذي يمكن أن يصبح سرطانيًا. ويعزز الاستروجين النباتي، الموجود في الليغنان على وجه التحديد، هذه العملية.

بذور الشيا: مصدر آخر ل الليغنان، مما يعني أنها يمكن أن تمنع نمو الخلايا السرطانية بنفس الطريقة التي تعمل بها بذور الكتان. وتحتوي بذور الشيا أيضًا على حمض ألفا-اللينولينيك، وهو نوع من أحماض أوميغا 3 الدهنية التي يمكن أن تجدها في الأطعمة النباتية، وقد ثبت أنه يمنع نمو سرطان الثدي، كما يمنع نمو سرطان الرحم أيضاً.

مصدر آخر ل الليغنان، مما يعني أنها يمكن أن تمنع نمو الخلايا السرطانية بنفس الطريقة التي تعمل بها بذور الكتان. وتحتوي بذور الشيا أيضًا على حمض ألفا-اللينولينيك، وهو نوع من أحماض أوميغا 3 الدهنية التي يمكن أن تجدها في الأطعمة النباتية، وقد ثبت أنه يمنع نمو سرطان الثدي، كما يمنع نمو سرطان الرحم أيضاً. الأرز البني المنبت: مشابه للأرز البني العادي لكن له نكهة أكثر حلاوة؛ وهو ليس مطاطي القوام كالأرز البني العادي لكنه يحتوي على نسبة أكبر من العناصر الغذائية. إذ يحتوي على 4 أضعاف كمية الألياف وفيتامين اي و3 أضعاف كمية المغنيسيوم وفيتامينات ب1 وب6.

كما يحتوي على نسبة من حمض الفيتيك أعلى من تلك الموجودة في أنواع الأرز الأخرى، وهو حمض يثبط نمو الخلايا السرطانية، حيث أظهرت الدراسات أنه الغذاء الوحيد من فئة الحبوب الكاملة الذي ساهم في خفض خطر الإصابة بالسرطان.

الكينوا: تعتبر هذه الحبوب العريقة مصدرًا رائعًا للبروتين، نظراً لكونها الخيار النباتي الوحيد من بين جميع الخيارات النباتية، الذي يحتوي على البروتين الكامل (وهذا يعني أنها تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية 8).

وتتمتع حبوب الكينوا بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان بفضل العناصر الغذائية التي تحتوي عليها. حيث تحتوي على البوليفينول والصابونين مثل حمض اللينولييك الذي يمنع نمو السرطان، كما أن له أيضًا خصائص مضادة للميكروبات والفطريات. ويوجد أيضاً في حبوب الكينوا عناصر الفلافانولات، وبالأخص ال إيبيجالوكاتشين جاليت، والكاتيشين، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للطفرات.