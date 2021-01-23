كريم طبيعي لفرد الشعر المجعد وتنعيمة بديل للكيراتين ولكريمات التجميل ونتيجة أفضل

كريم طبيعي لفرد الشعر المجعد، تكثر مشكلات الشعر المجعد ويصحب معاناة كبيرة أثناء تصفيفه كما أنه يكون أكثر عرضة للتقصف والتساقط لذلك يسعى الجميع لفرد الشعر سواء بطرق صحية أو عبر صالونات التجميل كما أنه أمر مرهق في مرة تريد الحضور لمناسبةً ما واللجوء قبلها الى مكواه او استشوار، كما تحتاج الكريمات الصحية والعلاجية إلي أموال كثيرة بسبب قدرتها الفائقة على فرد الشعر فعلياً وفي مثل تلك الأمور التي نعجز فيها عن جميع الحلول نلجأ إلي البديل الطبيعي حيث ظهر ما يُعرف بالكريم الطبيعي الذي يساعد الشعر على النعومة كما أنه يساعد على مد الشعر بالبروتين الطبيعي لما يحتويه من مكونات طبيعية مفيدة ويساعد البروتين الطبيعي على فرد الشعر وللحصول على المكونات الخاصة بالكريم وطريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال. كريم طبيعي لفرد الشعر المجعد كريم طبيعي لفرد الشعر المجعد المكونات: ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند الأصلي.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق الجيلاتين البودرة.

كوب من الحليب خالي الدسم.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقتين صغيرتين من العسل الأبيض. طريقة التحضير نحضر إناء لتسخين الحليب وليس غليان الحليب ونقوم بإضافة زيت جوز الهند ونقلبهم جيداً للحصول على خليط ثقيل. نبدأ بتحضير خليط الجيلاتين والنشا ونقلبهم. ثم نضع الجيلاتين على الحليب الساخن ونقلب المكونات بإستخدام ملعقة خشبية حتى يصبح الخليط ذو قوام ثقيل وليس سائلاً نتركه على النار فترة حتى تري الفقاعات على سطح الخليط. بعد ذلك نتركه يبرد ثم نقوم بإضافة عصير الليمون والعسل الأبيض ونقلب الخليط مرة أخرى بالملعقة الخشبية. طريقة الإستخدام نقوم بتصفيف الشعر أولاً وتخليص الشعر من أيّ تشابك في الشعر. ثم نقسم الشعر إلى أكثر من قسم حسب كثافة الشعر ونحضر فرشاة خاصة بالصبغة ويمكن استبدالها بفرشاة الأسنان. نبدأ بتوزيع الكريم على جميع أطراف الشعر حتى الجذور ونمشط الشعر مرة أخري أثناء وضع الكريم. ثم نتركه على الشعر مدة لا تقل عن نصف ساعة. وبعد ذلك نغسل الشعر جيداً من الكريم بإستخدام البلسم فقط ويمكن استبداله بالشامبو. نقوم بتصفيف الشعر وتجفيف الشعر ونلاحظ أن الشعر أصبح مفروداً ناعماً وللحصول على أفضل النتائج يجب استخدام الكريم مرتين أسبوعياً على الأقل. X إقرأ أيضاً: أقوى كريم طبيعي لفرد الشعر والتمتع بشعر ناعم بدون الحاجة للكيراتين وصالونات التجميل طريقة التحضيرطريقة الإستخدام

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