طريقة عمل العجينة القطنية الهشة السريعة لكافة أنواع الفطائر

طريقة عمل العجينة القطنية الهشة، تعد المعجنات من أفضل أنواع الأطعمة، تتميز بقوامها الهش والطري، تحضر بعدة طرق مختلفة و بحشوات متنوعة، تعتبر من المقبلات والأطعمة الجانبية التي تقدم على المائدة، تحضر العجينة القطنية الهشة بخطوات سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، يحضر منها جميع انواع الفطائر بحشواتها، والبيتزا باختلاف حشواتها، تعد تلك العجينة هي أساس تحضير جميع أنواع المعجنات، تابعونا للتعرف على طريقة عمل العجينة القطنية الهشة.

يبحث العديد من السيدات عن طريقة عجينة هشة وسريعة لتحضير كافة أنواع المعجنات، وذلك دون الحاجة للانتظار الطويل لساعة أو ساعتين لتختمر العجينة، فأنصح كل السيدات بإستخدام العجينة القطنية لكافة أنواع المعجنات، حيث تمتاز بسهولة تحضيرها كونها عجينة هشة لا تحتاج لمجهود كبير، حيث سميت بالعجينة القطنية الهشة لآنها لا تحتاج سوى لعشر دقائق فقط.

5 أكواب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب زيت.

ربع كوب من السكر.

3 ملاعق كبيرة حليب بودر.

يوضع الخميرة والسكر في ربع كوب من الماء حتى تخمر.

يحضر إناء ويوضع فيه كوبان من الدقيق والحليب البودر وماء دافئ، مع إضافة الخميرة.

تعجن جميع المكونات مع بعض حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة وطرية.

تغطى العجينة بكيس نايلون وتترك في مكان دافىء حتى تخمر لمدة عشر دقائق.

بعد مرور الوقت المحدد، يتم وضع باقي كمية الدقيق المتبقية على العجينة مع وضع الزيت وخلطهم مع بعض جيداً، حتى يتشكل لدينا عجينة طرية وملساء الملمس.

تترك العجينة عشر دقائق أخرى للتخمر ثم تقسم وتحشى بأي نوع حشو مفضل لديكم.

يجب نخل الدقيق أولاً ثم إستخدامه للعجن.

يفضل تخمير العجينة أولاً في ماء دافىء مع وضعها مع السكر وتركها تخمر عشر دقائق ثم تستخدم في العجن.