طبق الشتاء المفضل أحلي طريقة عمل العدس الأصفر اللذيذ لشتاء أكثر دفئاً

يود الكثير من السيدات معرفة طريقة تحضير طبق فتة العدس في المنزل، حيث أنه من الأكلات التي لم يعد يكثر طهيها بالمنزل، ولكن هناك العديد من الأشخاص الذين يودون التغيير في الطعام، فيخطر ببالهم تناوله، ولهذا نقدم لكم كيفية تحضيره بسهولة حيث أنه لا يستغرق المزيد من الوقت، وغير مكلف حيث أن أغلب المكونات التي يحتاجها تتوافر في كافة المنازل لأن المكونات التي يتم وضعها به أساسية لطهي العديد من أنواع الطعام الأخر. طريقة عمل العدس طريقة عمل العدس المكونات ثلاث ملاعق كبار الحجم من الخل الأبيض.

نصف كيلو من العدس.

ربع لتر من عصير الطماطم.

ثلاثة فصوص من الثوم.

قمرة من الجزر.

ربع ملعقة من الكزبرة الناشفة.

رشة ملح صغيرة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة كمون.

ثلاث حبات بصل.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ثلاثة أرغفة من الخبز البلدي. طريقة التحضير نقوم بتنقية العدس حيدًا ثم غسله جيدًا، حتى الحصول على مياه بيضاء صافية، ومن ثم وضعه بوعاء، ووضعه علي النار مع إضافة عصير الطماطم والبصل المفروم إليه.

بعد استواء العدس وتنفذ المياه نقوم بوضع الخليط جانبًا حتى يبرد، ثم خفقه في الخلاط الكهربائي بعد إضافة باقي المكونات السابقة إلى العدس، ومن ثم نضيف الماء أليه والمقدار يكون وفقًا السمك الذي توديه.

نقطع العيش إلي اجزاء صغيرة ومن ثم دهنها بالزبدة ونضعها بالفرن لكي يحمر وجهها. دقة الخل والثوم لتحضير فتة العدس دقة الخل والثوم لتحضير فتة العدس المكونات ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

خمس فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة من الزيت.

كوب من الشوربة، ويمكن استبدالها بماء، وملعقة من الزبدة إن لم يكن لديك شوربة في ذلك الوقت . طريقة التحضير نحضر وعاء عميق ونضعه على النار، ويوضع به الزيت والثوم بعد فرمه جيدًا و من ثم التقليب بملعقة خشب حتى أن يحمر الثوم.

نضيف الخل، وتقليبه بضع دقائق مع مراعاة تهدئة النار ثم غلقها.

بعد ذلك نقوم بإحضار أطباق التقديم ثم وضع عليها الخبز البلدي ثم الشوربة بعد غليها جيدًا، ثم إضافة عليها دقة الخل والثوم، ومن ثم يصبح جاهرًا، ويمكنك الاستمتاع بألذ طعم بالفتة. X إقرأ أيضاً: من غير ما يشرب نقطة زيت طريقة قلي البطاطس المقرمشة خطيرة ولذيذة زي المطاعم

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