اقوي كريم كولاجين طبيعي للقضاء على تجاعيد الوجه وشد البشرة ونضارتها ستلاحظين الفرق من أول استخدام

كريم كولاجين طبيعي للقضاء على تجاعيد الوجه وشد البشرة ونضارتها، تعتبر مادة الكولاجين الموجودة داخل الجسم هي المسئولة عن نقاء البشرة ونضارتها كما أنها تعمل على نقاء البشرة والتخلص من تجاعيد الوجه المبكرة ، لأن مادة الكولاجين ضرورية في الجسم لذلك ينصح بعمل كريمات ووصفات تحتوى على مادة الكولاجين لكي تساعد بشكل أكبر في تفتيح الجسم وتحافظ على نضارة الوجه بشكل أكبر ولذلك سوف نقدم لكم الآن اقوي كريم كولاجين لشد الوجه ونضارة البشرة .



كريم كولاجين للقضاء على تجاعيد الوجه وشد البشرة ونضارتها

الكولاجين ضروري جداً لأنه يساعد بشكل كبير في القضاء على الهالات السوداء ويخلصنا تماماً من البقع الداكنة في الجسم ولذلك ينصح خبراء التجميل باستخدام الكريمات الطبيعية التي تحتوى على مادة الكولاجين .

لباد دكر بمقدار 3 ملاعق كبيرة .

نشا الذرة بمقدار 2 ملعقة كبيرة .

زيت اللوز الحلو بمقدار 2 ملعقة كبيرة .

ماء دافئ .

فازلين طبي بمقدار 2 ملعقة كبير .

أولاً نحضر محضرة الطعام ونطحن بها اللبان الدكر حتى يصبح ناعم جداً .

نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع به اللبان الدكر ولنشا ونقلبهم جيداً ثم نضيف اليهم زيت اللوز الحلو ونخلطهم تماماً حتى يصبح خليط ناعم .

ثم نضيف اليهم الماء بالتدريج على النار لمدة لا تقل عن 10 دقائق .

ثم نضع الفازلين الطبي ونقلبهم حتى يتجانسوا تماماً ويصبح خليط كريمي ناعم .

نغسل البشرة أولاً قبل وضع الكريم وهذا أمر ضروري لكي نتخلص تماماً من أي زيوت أو أتربة في البشرة .

ثم نقوم بتوزيع الكريم على البشرة وجميع الأماكن المراد شدها ونتركها لمدة لا تقل عن ساعتين، أي حتى يجف تماماً .

قبل أن يجف الكريم يجب عمل حركات دائرية في البشرة لكي يعزز الدورة الدموية في الوجه والجسم .

وسوف تلاحظين الفرق في شد البشرة ونضارتها عند غسل الوجه بالماء الفاتر .

عند غسل الوجه بالماء الفاتر . يجب تكرار الوصفة 4 مرات أسبوعياً للحصول على النتيجة المطلوبة في شد البشرة ونضارتها .

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مكونات كريم الكولاجين للتخلص من تجاعيد الوجهطريقة استخدام وتحضير كريم الكولاجين لشد البشرة ونضارتها