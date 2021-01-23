طريقة تحضير الكنافة بالتمر والقشطه بخطوات سهلة وبسيطة فى المنزل

طريقة تحضير الكنافة بالتمر والقشطه من الوصفات الجديدة الرائعة المشهية لذيذة الطعم و منتشرة في كثير من المناطق وكثير من محلات الحلويات والمطاعم من المعروف أن الكنافة أما سادة أو محشية بالكاستر أو المهلبية لكن سوف نقوم بتحضير صنف جديد من الكنافة وهو الكنافة بالتمر. كما للتمر فوائد كثيره وعديده لذلك يفضلن الكثير من ربات البيوت تحضير الأطباق التي تحتوي على التمر لأنه به الكثير من الفوائد الصحية ومنها الكربوهيدرات والدهون والماء وأيضا الأملاح المعدنية والألياف والكركمين يساعد على محاربة الشيخوخة المبكرة ومنشط طبيعي للجسم يساعد الأطفال على النمو الصحيح والسليم. كما يفضل تناول الكنافة بالتمر في فصل الشتاء لان الجسم يحتاج الى مزيد من السكريات لتعطي الدافئ والحركة والنشاط. طريقة تحضير الكنافة بالتمر ومكوناتها طريقة تحضير الكنافة بالتمر ومكوناتها المكونات: كوب من الزبدة السايحة.

نصف كيلو من الكنافة مفرزة.

اربع ملاعق كبيرة سكر بودره.

نصف كوب من الزبيب.

نصف كوب عين الجمل المجروش.

شربات متوسط القوام بارد.

عبوة قشطه مكونات الحشو: نصف كيلو عجوة طرية (التمر).

ملعقة كبيرة من الزبدة. طريقة تحضير الشربات أو السيرم ومكوناته طريقة تحضير الشربات أو السيرم ومكوناته المكونات: 2 كوب سكر.

كوب ماء.

نصف عصره ليمونه. طريقة التحضير: ضعى حلة على نار متوسطة ثم ضيفي فيها الماء والسكر مع التقليب بهدوء حتى لا يلتصق السكر بحواف الحلة وعندما يظهر السكر على الحواف قومى بمسحها بفرشاة مبلولة بالماء ثم اتركيه حتى يغلي لمده سبع دقائق ثم ضيفي الليمون مع التقليب المستمر لمده دقيقة واحدة ثم يترك ليبرد. تحضير كنافة التمر أولا نحضر وعاء واسع ثم نضع فيه الكنافة ثم قومى بتفتيتها الى قطع صغيره ثم ضيفي السمن على الكنافة مع التقليب الجيد حتى تتشرب الكنافة السمنة. يضاف السكر البودره على الكنافة مع الاستمرار في التقليب الجيدا. احضري صينية متوسطة الحجم و ادهنيها جيدا بالسمنة ثم ضعي نصف كميه الكنافة مع الضغط عليها باليدين. قومي بعجن الزبدة مع العجوه جيدا ثم ضعيها فوق الكنافة و قومى بالضغط عليها لتسويتها فوق الكنافة. ضعي باقي الكنافة فوق العجوه مع تسويتها جيدا من اعلى. ثم ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة السابق تسخينه لمده نصف ساعة مع مراقبتها حتى تكتسب اللون الذهبي الجميل. اجرجيها من الفرن فور إخراجها سكوبي عليها الشربات البارد وعندما تتشرب قومي بقلبها من جهة الأخري وزينيها بالقشطه والمكسرات صحة وعافية.

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