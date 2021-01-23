طريقة عمل بلح الشام المحشي بالكريمة والمكسرات بطعم لذيذ وشهي

يعد بلح الشام المحشي بالكريمة نوع من الحلويات اللذيذة، التي يرغب بها الكثير لما يحتوي عليه من مذاق شهي ولذيذ، ويعتبر هو نوع جديد يختلف عن الطريقة العادية التي يقدم بها دائماً فإضافة الكريمة تكسبه طعم جميل ونكهة مميزة مع قرمشة بلح الشام، ويمكن إضافة الفستق إليه للتزيين أوي أي نوع من المكسرات المتوفرة في المنزل مثل جوز الهند أو الفول السوداني المطحون، وتعد طريقة تحضيره بسيطة جداً فهي عبارة عجينة يتم تشكيلها بواسطة كيس الحلواني، ثم تقلي في الزيت على نار هادئة وتسقى بالشربات البارد ثم يتم حشوها بالكريمة، ومن خلال هذا المقال سنقدم أبسط طريقة لعمل بلح الشام المحشي بالكريمة بخطوات بسيطة جداً.

مكونات عمل بلح الشام المحشي بالكريمة

يتكون بلح الشام المطعم بالكريمة من مكونات بسيطة وموجودة في كل منزل وهي كالتالي:ـ

2 كوب من الدقيق.

كوب من الماء.

2 بيضة.

نصف كوب من الزبدة.

رشة ملح.

ملعقة فانيليا.

زيت غزير للقلي.

شربات بارد.

كريمة شانتيه مخفوقة.

مكسرات للتزيين (حسب الرغبة).

طريقة التحضير

لتحضير بلح الشام المحشي بالكريمة يتم اتباع الآتي:ـ

يوضع إناء على النار ويوضع به كمية الماء المستخدمة ورشة الملح، ثم تضاف الزبدة وتترك حتي تذوب تماماً، ونترك الماء حتي يبدأ بالغليان. نبدأ بإضافة الطحين مع التقليب المستمر، ثم يرفع الإناء من على النار ونتركه حتي يبرد قليلاً. يتم إضافة الفانيليا إلى البيض ويتم خفق البيض جيداً ثم يضاف إلى الخليط، ويتم التقليب بشكل جيد حتي تتكون لدينا عجينة طرية ولينة. توضع العجينة في كيس الحلواني وتشكل على شكل أصابع، ثم توضع مقلاة على نار هادئة ويوضع بها كمية غزيرة من الزيت توضع بها القطع في الزيت قبل تسخينه، وتترك في الزيت حتي تأخذ اللون الذهبي الجميل. يتم تصفيته من الزيت على ورق المطبخ ثم يوضع في الشربات البارد ثم يُصفى من الشربات، يتم شق قطع البلح بالطول باستخدام السكين، ثم يتم حشوها بالكريمة المخفوقة وتزين بالفستق وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات

يتم وضع إناء على النار ويضاف إليه كوب من الماء ثم نضيف 2 كوب من السكر، ونقلب حتي يذوب السكر تماماً، ثم نضيف عصير ليمونة واحدة، نترك الخليط لكي يغلي لمدة تتراوح من خمس دقائق إلى عشر دقائق حتي يصبح ثقيلاً، يرفع من على النار ويترك لكي يبرد، يجب تحضيره قبل عمل بلح الشام لكي يصبح بارداً عند استخدامه، يعمل الشربات الثقيل على جعل بلح الشام مقرمش ولذيذ.