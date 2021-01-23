أفضل طريقة لعمل البسبوسة في المنزل وأسرار نجاحها طرية مثل المحلات، البسبوسة المصرية من أفضل الوصفات وأشهي أنواع الحلويات حيث لن تجدي أحد لا يحب تناول البسبوسة، وذلك لأنها تعد من الحلويات الشهيرة والتي يتم تقديمها في كل مناسبة أو احتفال، ولكن الكثير من السيدات ترغب في عمل بسبوسة في المنزل ناجحة وطرية في نفس الوقت، ولكنها تعبر ذلك عملاً صعب علي الرغم من أن مكونات البسبوسة سهلة وبسيطة ولهذا سوف أقدم لكم اليوم خطوات طريقة عمل بسبوسة طرية ومميزة حتي تبهري بها ضيوفك وتقدمي لأطفالك ما هو صحي ولذيذ.

طريقة عمل البسبوسة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

تتميز البسبوسة بالمذاق اللذيذ والرائع خاصة أن مكوناتها من أسهل المكونات ولا تحتاج منك وقت أو مجهود في تحضيرها، ويمكن إضافة بعض المكونات الأخري لزيادة قيمتها الغذائية مثل القشطة أو الكريمة وسوف نستعرض سوياً مكونات عمل البسبوسة وهي

كوب من السميد.

كوب من الحليب المجفف.

كوب من جوز الهند الناعم.

كوب من السمن.

كوب من لبن الزبادي.

1/2 كوب من الماء الفاتر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

للتزيين : لوز مقشر أو بندق محمص أو فول سوداني.

2 كوب من السكر.

2 كوب من الماء.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نقوم بتحضير قطر البسبوسة وهو أن نضع السكر والماء في إناء علي النار مع التقليب حتي ذوبان السكر ثم نتركه يغلي لمدة 5 دقائق. نضيف عصير الليمون وماء الورد ونترك القطر حتي يصبح ثقيل، ثم نتركه حتي يبرد تماماً وبعد ذلك نبدأ في تحضير خليط البسبوسة وهو أن نضع السميد والحليب المجفف في وعاء ونخلطهم جيداً. ثم نضيف السمن ونمزجها مع السميد والحليب المجفف حتي نحصل علي خليط متجانس، ثم نضيف الزبادي وجوز الهند والبيكنج بودر لخليط البسبوسة. نضيف الماء الفاتر ونخلط المكونات بالمضرب السلك حتي نحصل علي خليط طري ولين ويصبح سائل، ثم نحضر صينية مقاس 30 وندهنها بالزبدة أو السمن ثم نضع خليط البسبوسة. نترك الخليط يرتاح لمدة 10 دقائق ثم نضع المكسرات المتوفرة لديك، وندخل صينية البسبوسة في فرن علي درجة حرارة عالية علي الرف الأوسط لمدة 10 دقائق حتي تأخذ الجوانب اللون الذهبي. وبعد ذلك نرفع الصينية أسفل الشواية حتي تأخذ لوناً ويحمر الوجه، ثم نخرجها ونضع القطر البارد حتي تتشرب البسبوسة القطر بالكامل وتقدم البسبوسة باردة وبالهناء والشفاء.

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