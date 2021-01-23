وجبة عشا سريعه ومميزة تحضر في 10 دقائق بدون لحوم وبدون فرن

نتعرف اليوم على طريقة عمل وجبة عشاء سريعه ومميزة بدون لحوم، بدأت الكثير من السيدات البحث وراء طريقة عمل وجبة عشاء سهله وخفيفه بدون تكلفة أو مجهود، لذا اليوم احضرنا إليكم زوار موقعنا ” ثقفني” الكرام أسهل وألذ طريقة عمل وجبة عشاء خفيفه فتابعوا معي المقادير وخطوات التحضير.

طريقة عمل وجبة عشاء

المقادير

كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة سكر.

رشة من الملح.

بيضة.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الفلفل الاسود.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ربع كوب من الحليب.

ملعقة من الخميرة الفورية.

حزمة من البقدونس المفروم.

كمية قليلة من الجبن الموتزاريلا.

فلفل الوان مقطع.

طريقة تحضير وجبة عشاء سريعه

أولاً خذي ربع كوب الحليب وضعي عليه كمية السكر مع ملعقة الخميرة الفورية، ونقلبيهم ونتركهم على جانب لمدة 10 دقائق.

نأخذ وعاء ونخفق البيضة ثم نضيف عليها كمية الزيت ورشة الفلفل الاسود والبيكنج بودر والملح ونقلبهم معا.

ثم نضيف كوب الدقيق تدريجياً مع التقليب المستمر، بعد ذلك نبدأ نضيف الجبن الموتزاريلا والفلفل الألوان والبقدونس ونخلطهم جيداً.

ثم نأخذ كوب الخميرة ونضيفه على الخليط ونقلب مرة أخري جيداً.

بعد ذلك نأخذ الخليط ونعجنه جيداً لمدة خمس دقائق، ثم نغطيه جيداً ونتركه على جانب لمدة ساعه تقريباً حتى يختمر ويضاعف حجمها.

بعد ما تختمر العجينه ناخذها على الرخامه ونضع تحتها القليل من الدقيق، ونفردها على شكل دائرة مثل حجم البيتزا تماماً باستخدام النشابة، ثم نقطعها على ثمان قطع.

نضع مقلاة على نار هادئة ونضيف عليها القليل من الزيت ثم نبدا نرص قطع العجين، ونتابعها حتى تنضج ثم نقلبها على الوجه الآخر لمدة ثلاث دقائق ثم نخرجها وتقدم وبألف هناء وشفاء.