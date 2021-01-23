فرد وتنعيم الشعر الخشن الجاف بالنشا بالطريقة الصحيحة افضل طريقة للشعر

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فرد وتنيعم الشعرالخشن الجاف بالنشا بالطريقة الصحيحة ليس الوصفات الطبيعية التي نقوم باستخدامها لفرد الشعر هي غير ضارة لفروة الرأس بل يوجد ايضا الضار، والنافع من الوصفات الطبيعية كما أنها تعتبر سلاح ذو حدين يمكن استخدامه إذا كنا نريد أن نقوم بفرد الشعر، ولكن أي شيء يزيد عن حده فقد ينقلب إلى ضده، لذا النشا ليس هي الهدف الأساسي هو الوسيلة الأكيدة في الحصول على شعر مفرود فإن استخدامه في شكل يومي يؤثر تأثير سلبي على من لديهم شعر خشن كما يمكن أن نقوم باستخدامها مرة واحدة في الأسبوع هي تكفي لفرد الشعر دون استخدامها دائما بالإضافة إلى ذلك يمكن أن نقوم بالاضافه مع النشا زيت طبيعي غني بالفيتامينات التي تعوض تفاعل النشادر مع الشعر .
اضرار فرد الشعر بالنشا
يوجد عدة أضرار من استخدام نا النشا لفرد الشعر وهي تكون كالتالي:-
- إذا كان الشعر جاف وخشن أو إذا قومنا بتلوين الصبغات الغير طبيعية.
- وبعد ذلك قمنا باستخدام النشا لفرد الشعر فسوف نشعر بالضرر الأكثر في هذه الوصفة.
- تعتبر فروة الرأس الحساسة هي أكثر الأشياء التي تهيج بطريقة سريعة في عند استخدام النشا أو الخلطات الغنية بالنشا.
- سوف يسبب خدوش أو جروح مما يؤدي إلى تساقط الشعر وحدوث قشرة في بعض الأحيان.
- عندما يستخدم النشا بشكل دائم ويغمى سوف يسبب تقصف الشعر إذا قومي باستخدام الاستشوار والمكواه بعد استخدام الفرد بالنشا يمكن أن يحدث للشعر تلف في الجذور.
يوجد عدة نصائح يمكن أن نقوم باستخدامها لكي نقوم بعمل فرد الشعر بالنشا وهو يكون كالتالي:-
- يجب أن نأخذ كمية بسيطة من النشا ويتم تطبيقها على الشعر حتى لا يحدث أي تساقط.
- كما يمكن أيضا أن نقوم بإضافة بعض الزيوت والكريمات الطبيعية التي تعمل على تعزيز نمو الشعر وتمنع تساقطه.
- النشا مفيدة جدا إذا قمنا باستخدامها بشكل صحيح فهي تحتوي على عدة معادن كثيرة من الفسفور والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم ومن خلال ذلك فهي تعمل على تنشيط الدورة الدموية في الجسم وفروة الرأس بالاخص.
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