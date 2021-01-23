طريقة عمل الاندومي بالصلصة والخضار إضافات بسيطة تحول الاندومي إلي وجبات متكاملة تحتوي علي كل العناصر الغذائية وتصبح وجبة لذيذة يدمنها محبي الاندومي الأصلي بدون إضافات هذه الطرق تساعدك علي أعدادها لأطفالك وأسرتك وتضمن حصولهم علي جميع العناصر الغذائية فهذه الطرق تحول الاندومي وجبة متكاملة بإضافات بسيطة وسهلة تعرفي عليها واليك طريقة عمل الاندومي بالصلصة والخضار بطريقة جديدة وسهلة. طريقة عمل الاندومي بالصلصة والخضار طريقة عمل الاندومي بالصلصة والخضار هذه الوصفة تشبه الاكل الكوري والاكل سويت اند ساور وتعتبر المفضلة للأطفال الصغيرة لما تمتاز من طعهما اللذيذ و الجديد وسهوله هضمها وإذا كنتي لا تفضلين الأندومي يمكن استبدالها بالمكرونة الأسباجتي الرفيعة متوفره في السوبر ماركت الكبيرة مثل أسواق العثيم أو ماركت كارفور. المكونات: أي مزيج من الخضار التي تفضلينه.

نقانق تفضلينها (هوت دوج – مشروم – قطع دجاج ).

2 معلقة من السكر.

معلقة من الخل.

معلقة من الصويا صوص.

2 معلقة من الكاتشب. طريقة تحضير الاندومي : قومي بتسوية النودلز وحدها أولا في ماء مغلي.

قومي بتقطيع الذي تفضلينه من الخضار والنقانق في طاسة بها القليل من الزيت علي النار.

ضعي كيس توابل الاندومي.

ثم الصويا صوص والكاتشب.

أضيفي الاندومي علي الخيط وقلبيها جيدا لتتشرب من الصوص. طريقة عمل الاندومي الشكشوكة مكونات اندومي الشكشوكة اللذيذة : بيض العدد حسب الحاجة.

بصل وفلفل.

طماطم.

صلصة طماطم.

ثوم. طريقة التحضير: في طاسة علي نار متوسطة ضعي الزيت والبصل والفلفل والثوم واخلطي حتى يطروا.

ضعي الطماطم مقطعة إلي قطع صغيرة مع التوابل.

1/2 كوب من صلصة الطماطم.

أضيفي مقدار من المياه ثم الاندومي.

قومي بتغطية الطاسة حتى تستوي النودلز نصف استواء.

أضيفي البيض عليه تحت تنتهي من التسوية ويمكنك أضافه رشه من الملح والفلفل والبقدونس علي الوش.

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