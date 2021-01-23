أسرار وطريقة تفتيح الشعر الاسود بمكونات منزلية بدون صبغات 

أسرار وطريقة تفتيح الشعر الاسود سوف يظل الشعر الاسود هو الافضل على الاطلاق، ولكن يوجد بعض النساء دائما يشعرون بالتغيير فى بعض الاوقات لذلك لا تقلقي عزيزتي إذا كنت من الأشخاص التي تودين أن تحصلي على شعر ملون أو أفتح عن الأسود بدرجتين وليس لديك الميزانية التي تجعلك تقوم باستخدام الصبغات الطبيعية المكلفة، ولكن أمامك اختيارات سهلة، وبسيطة من داخل منزلك يمكن أن تقوم باستخدامها في سوف توفر عليك العديد من الأموال فلا تفكري كثير في الوصفات لأنها فعالة، وقوية في تفتيح لون الشعر وتغير من شكله.

العسل الخام الطبيعي ، من ضمن المكونات الطبيعية التي نقوم باستخدامها لترطيب البشرة و ترطيب الشعر فهو يعتبر مغذي قوي يعمل على تفتيح درجة الشعر كما أنه يحتوي على بروتينات وفيتامينات e b, كما أنه يحتوي ايضا على الهيدروجين التي يتميز بأنه عنصر قوي في تفتيح درجة الشعر إلى اللون الافتح ومع الوقت واستخدامه بشكل مستمر سوف يجعل الشعر لامع وطري كما يمكن ايضا أن نقوم باستخدامه كقناع يومي تغيير لون الشعر الأسود إلى لون آخر، كما يمكننا ايضا نقوم باستخدام هذه الوصفة على الأقل مرتين في الأسبوع على شعر جاف، أو مبلل في العسل فعو مفعوله قوي، بالإضافة إلى زيت الزيتون النقي الخاص في ترطيب الشعر وتنعيمه وتطويلة، فهو مفيد جدا كما أن العناصر الموجودة والمكونات الموجودة في هذا الماسك الخاص بالشعر مفيد جدا و يجب أن نقوم باتباعه دائما.

المكونات:’

قبعة استحمام.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة من العسل النحل الطبيعي.

2 ملعقة من الموز المهروس أو المطحون.

طريقة تحضير وصفة تفتيح الشعر