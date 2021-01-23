طريقة عمل كوكيز المارينج..بالخطوات والفيديو

كوكيز المارينج من انواع الحلويات الخفيفة واللذيذة ، وسهل وسريع التحضير بمكونات بسيطة مش مكلفة ، وتقدري تاكليه جنب الشاي او مع فنجان قهوة ، تعالوا نشوف مع بعض طريقته بالخطوات والفيديو.

طريقة عمل كوكيز المارينج:

الادوات اللي هتحتاجيها:

– قمع على شكل نجمة او اي شكل تفضليه.

– كيس حلويات.

– ورق زبدة.

المقادير:

– 4 بياض بيض.

– 1 كوباية سكر.

– ذرة ملح.

– 1 معلقة صغيرة فانيليا.

– ¼ معلقة صغيرة كريمة التارتار.

طريقة التحضير:

1- اظبطي الفرن على 94 درجة مئوية تقريبا ، في طبق صغير افصلي الصفار عن البياض ، وبعدين انقلي البياض للخلاط..

2- ضيفي كريمة التارتار والملح لبياض البيض واضربيهم مع بعض في الخلاط على سرعة بطيئة وابدأي زودي السرعة بالتدريج.

3- بمجرد ما بياض البيض حجمه يزيد ، ابدأي رشي السكر ببطء ، لان الخطوة دي بتعمل فرق كبير في نتيجة المارينج في النهاية ، عشان كده خدي وقتك وضيفي السكر بالتدريج ، وممكن تعملي الخطوة دي باستخدام معلقة صغيرة في كل مرة او رشي السكر ببطء قدر الامكان ، بعض ما تضيفي السكر كله ، ضيفي الفانيليا.

4- تعرفي ان المارينج كده خلاص ومش محتاج يضرب تاني لما تلاقي قوامه سميك وبيتشكل معاكي ، ومتضربيهوش لفترة طويلة اوي لانه مش هيديكي النتيجة المطلوبة ، وممكن تضيفي لون للمارينج اي لون تختاريه او تعملي تشكيلة الوان ، بكمية صغيرة جدا باستخدام عود اسنان خدي على طرفة اللون وضيفيه للمارينج وقلبيه بخفة لتوزيع اللون ، انقلي المارينج لكيس حلويات فيه قمع على شكل نجمة او اي شكل تفضليه ولو مش متوفر عندك اشكال قصي طرف الكيس بس وشكلي بيه المارينج.

5- هاتي الصينية اللي هتدخليها الفرن حطي عليها ورق زبدة ، وابدأي اضافة قطع من المارينج جنب بعض ولكن سيبي مسافة بين كل واحدة والتانية حوالي بوصة.

6- دخلي الصينية الفرن على الرف اللي في النص في درجة حرارة 94 لمدة ساعة تقريبا ، وبعدين اطفي الفرن وسيبيه جوه لمدة 1 – 2 ساعة كمان ، لما المارينج ينشف تماما كده يبقى جاهز انك تشيليه من الصينية وترصيه في طبق التقديم.

7- تقدري تقدميه بطرق مختلفة ، ممكن تغمسيه في الشوكولاتة وتعمليه نص ونص ، او ترشي عليه شوكولاتة ملونة من فوق ، زينيه باي طريقة تفضليها.

الطريقة بالفيديو:

طريقة عمل البانكيك الياباني بالشوكولاتة بالخطوات والفيديو