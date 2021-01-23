طريقة عمل كوكيز المارينج..بالخطوات والفيديو

كوكيز المارينج من انواع الحلويات الخفيفة واللذيذة ، وسهل وسريع التحضير بمكونات بسيطة مش مكلفة ، وتقدري تاكليه جنب الشاي او مع فنجان قهوة ، تعالوا نشوف مع بعض طريقته بالخطوات والفيديو.
طريقة عمل كوكيز المارينج:
الادوات اللي هتحتاجيها:
– قمع على شكل نجمة او اي شكل تفضليه.
– كيس حلويات.
– ورق زبدة.
المقادير:
– 4 بياض بيض.
– 1 كوباية سكر.
– ذرة ملح.
– 1 معلقة صغيرة فانيليا.
– ¼ معلقة صغيرة كريمة التارتار.
طريقة التحضير:
1- اظبطي الفرن على 94 درجة مئوية تقريبا ، في طبق صغير افصلي الصفار عن البياض ، وبعدين انقلي البياض للخلاط..
2- ضيفي كريمة التارتار والملح لبياض البيض واضربيهم مع بعض في الخلاط على سرعة بطيئة وابدأي زودي السرعة بالتدريج.
3- بمجرد ما بياض البيض حجمه يزيد ، ابدأي رشي السكر ببطء ، لان الخطوة دي بتعمل فرق كبير في نتيجة المارينج في النهاية ، عشان كده خدي وقتك وضيفي السكر بالتدريج ، وممكن تعملي الخطوة دي باستخدام معلقة صغيرة في كل مرة او رشي السكر ببطء قدر الامكان ، بعض ما تضيفي السكر كله ، ضيفي الفانيليا.
4- تعرفي ان المارينج كده خلاص ومش محتاج يضرب تاني لما تلاقي قوامه سميك وبيتشكل معاكي ، ومتضربيهوش لفترة طويلة اوي لانه مش هيديكي النتيجة المطلوبة ، وممكن تضيفي لون للمارينج اي لون تختاريه او تعملي تشكيلة الوان ، بكمية صغيرة جدا باستخدام عود اسنان خدي على طرفة اللون وضيفيه للمارينج وقلبيه بخفة لتوزيع اللون ، انقلي المارينج لكيس حلويات فيه قمع على شكل نجمة او اي شكل تفضليه ولو مش متوفر عندك اشكال قصي طرف الكيس بس وشكلي بيه المارينج.
5- هاتي الصينية اللي هتدخليها الفرن حطي عليها ورق زبدة ، وابدأي اضافة قطع من المارينج جنب بعض ولكن سيبي مسافة بين كل واحدة والتانية حوالي بوصة.
6- دخلي الصينية الفرن على الرف اللي في النص في درجة حرارة 94 لمدة ساعة تقريبا ، وبعدين اطفي الفرن وسيبيه جوه لمدة 1 – 2 ساعة كمان ، لما المارينج ينشف تماما كده يبقى جاهز انك تشيليه من الصينية وترصيه في طبق التقديم.
7- تقدري تقدميه بطرق مختلفة ، ممكن تغمسيه في الشوكولاتة وتعمليه نص ونص ، او ترشي عليه شوكولاتة ملونة من فوق ، زينيه باي طريقة تفضليها.
الطريقة بالفيديو:
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