طريقة عمل الفتوش بالطريقة الفلسطنية الاصليه بالخطوات

طريقة عمل الفتوش بالطريقة الفلسطنية الفتوش من ضمن الأطباق التي يتم تناولها في الاجتماعات العائلية أو في المناسبات السعيدة، أو في أعياد الميلاد كما تعتبر أيضا تم ظهور لأول مرة في دولة فلسطين فهي مشهورة بشكل عالمي وأصبحت الآن يقوم بتناولها كافة أنحاء العالم لجاذبية الطعم الموجودة بها، ودائما لا يوجد مائدة الطعام في شهر رمضان إلا وعليها الفتوش الفلسطيني، الرائع كما تم نقلها من بلد إلى اخرى فهي تمتلك جميع القيم الغذائية ما بين الخضروات والحمص، ومن جميع المواد المفيدة التي يحتاجها الجسم بشكل مستمر ولكن يوجد في يوجد بعض الأشخاص يختلفون في طريقة تقديمها فمنهم من يقوم بتقديمها لك طبق مقبلات بعد تناول الأطعمة الرئيسية، ومنهم من يقوم بتقديمها كوجبة رئيسية، ولكن في كل الأحوال فهي ذات مذاق رائع وشهي. طريقة عمل الفتوش بالطريقة الفلسطنية طريقة عمل الفتوش بالطريقة الفلسطنية المكونات:- طماطم واحدة وأن نقوم بتقطيعها على شكل مكعبات.

خيار يتم تقطيع مكعبات.

بصل مكعبات.

فجل ويفضل أن يكون تم تقطيعها على شكل شرائح.

اربع اوراق من الخس.

كوب من البقدونس المطحون.

ملعقة كبيرة من النعناع المطحون.

فلفل أحمر يتم تقطيعه مكعبات.

فلفل أخضر مطحون.

خيار مخلل يتم تقطيعها على شكل دوائر.

عصير ليمون

ملعقة من الملح.

2 ملعقة من الزيت الزيتون

ملعقة من النعناع الخشن.

الخبز طريقة عمل الفتوش الفلسطيني نبدا في تحميص الخبز جيداً، و يوضع داخل الفرن ونقوم بتقطيعه على شكل مربعات صغيرة.

كما يوجد ايضا بعض الأشخاص يقوم بتحميله داخل الفرن والبعض الآخر يقوم بوضعه في الزيت الغزير، ولكن في كل الأحوال لابد أن يكون تم تحميصه جيداً.

ونبدأ في تحضير وعاء عميق ونضع فيه جميع الخضروات من الفجل والخيار والطماطم والبصل، والخس والبقدونس والفلفل الأخضر المطحون والفلفل الأحمر، التي تم تقطيعه والبصل ورشة من الملح و عصير الليمون.

ونبدأ بمزج هذه المكونات من الخضروات جيدا.

لذلك يمكنك أيضا أن تقومي بوضع الخبز التي قمنا تحميصه مع كمية بسيطة من زيت الزيتون والخيار المخلل.

كل هذا مع التقليب بشكل جيد حتى لا يتم تكسير الخبز.

نبدأ بوضع الفتوش الفلسطيني في وعاء التقديم ويتم تقديمه مع الوجبات الأساسية.

فهو لديه مزاج متميز يفضل الأطفال والصغار وفي جميع المعادن والفيتامينات المفيدة للجسم.

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