طريقة عمل المكرونة بالبشاميل على أصولها في المنزل بكل سهولة

المكرونة بالبشاميل من الممكن تحضيرها بأكثر من طريقة فهى من أكثر أنواع المأكولات الشعبية المفضلة وبالأخص لدى الأطفال والفتيات نظراً لطعمها الرائع، ولكن يجب علينا عند تحضير صلصة البشاميل وضع المكونات حبة بحبة كى لا نتسبب فى حدوث كتل في الخليط وإذا حدث نقوم بتصفيتها للتخلص من الكتل نهائياً، لكي نحصل على مكرونة بالبشاميل دون عيوب نهائياً، فتعالوا معنا لنتعرف على طريقة عمل المكرونه بالبشاميل خطوة بخطوة. طريقة عمل وتحضير صلصة البشاميل: طريقة عمل وتحضير صلصة البشاميل: لكي نقوم بتجهيز صلصة البشاميل سوف نحتاج إلى هذه المكونات: رشة من الفلفل الأسود.

ستة ملاعق من الدقيق.

مكعبين من مرقة ماجي.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

خمسة أكواب من الحليب.

ستة ملاعق كبيرة من الزيت. كل ما نفعله إتباع الآتي: نحضر إناء عميق ونضع فيه الحليب ونضعه على النار، ونضع الدقيق حبة بحبة مع تقليبه دائماً. نقوم بوضع الفلفل والزبدة والمرقة والملح مع الحليب، ونقليبه بإستخدام المضرب اليدوي بإستمرار. نقوم بوضع الخليط في الفرن لحين الحصول على خليط كثيف، نقسمه إلى نصفين. مكونات عمل المكرونة بالبشاميل والطماطم: مكونات عمل المكرونة بالبشاميل والطماطم: لكي نقوم بتجهيزها سوف نحتاج إلى: كيس مكرونة أصابع صغيرة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهار مشكل.

ربعمائة جرام من اللحم المفروم.

ملعقتين صغيرتين من الملح.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

ملعقتين كبيرتين من الزيت. أما بالنسبة لمكونات صلصة الطماطم: جبنة موزاريلا.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

أربعة ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.

فصين من الثوم المهروس.

ملعقتين كبيرتين من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من بهار مشكل.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثمرة طماطم كبيرة مفرومة.

بصلة صغيرة مفرومة. أما بالنسبة لمكونات صلصة الطماطم: كل ما نفعله إتباع الآتي: نقوم بسلق المكرونة حتى تمام التسوية، ونصفيها ونتركها جانباً. نحضر إناء متوسط الحجم ونضعه على نار متوسطة، ونضع فيه الزيت مع البصل مع اللحم ونقلبه جيداً لحين تغير لون اللحم. نقوم بإضافة الثوم ونقلبه، ونضع الفلفل والكزبرة والبهارات والملح ونقلبه. نقوم بتجهيز صلصة الطماطم عن طريق: فرم رأس البصلة وإحضار إناء ووضع الزيت ونتركه حتى يغلى. نقوم بوضع البصل مع الزيت ونقلبه لمدة دقيقتين، ثم نضع الثوم ونقلبه وقطع الطماطم المقطعة ونتركها تنضج. نقوم بوضع البهارات المشكلة والملح والفلفل وصلصة الطماطم، ونتركهم لمدة خمس دقائق ونطفئ النار. نحضر صينية ونضع جزء من البشاميل وفوقها الصلصة، ثم المكرونه ثم اللحم والتوابل. نقوم بوضع النصف الآخر من البشاميل وفوقها الجبنة الموتزاريلا. ندخلها الفرن لتاخذ اللون الذهبى من أسفل وأعلى.

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