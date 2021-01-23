البسبوسة التركية المحشية مثل المحلات سهله وسريعه شهيه ومرمله بطعم رائع ومكونات بسيطه

طريقة عمل البسبوسة التركية المحشية البسبوسة التركية المحشي من ألذ أنواع الحلويات التركية التي يتم تحضيرها بأفضل الطرق، وأصبح باتساع السيدات تحضيرها في منازلهم بقليل من المكونات التي لا تكلفك الكثير من المال، كما أنك سوف تشعرين اسرتك بالسعادة لأنك تهتمين بما يرغبون ويريدون تناوله من صنع يدكِ، فقومي بتحضير أشهى وألذ بسبوسة تركية محشية عن طريق اتباع الخطوات التي سوف نقدمها لك سيدتي. طريقة عمل البسبوسة التركية المحشية نقدم لك أفضل طريقة لعمل البسبوسة التركية المحشية كما يلي: المقادير: 1 كوب وربع سميد ناعم.

2/1 كوب سكر.

4/1 كوب جوز هند مبشور.

2/1 كوب زيت.

4/1 ملعقة صغيرة زعفران.

1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.

2 بيضة حجم كبير. مقادير الحشو: 4 ملاعق كبيرة نشا.

2 كوب حليب.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 كوب قطر.

2/1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. طريقة تحضير الحشو: عليك بإذابة النشا في كوب الحليب ومن ثم يتم وضعهم على النار الهادئة مع التقليب ثم يتم إضافة السكر وباقي مقدار الحليب وقلبي حتى أن يصبح غليظ.

ارفعيه من على النار وضيفي له القليل من الفانيليا وقلبي بطريقة جيدة. طريقة تحضير البسبوسة المحشية: قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

واحضري وعاء كبير وعميق ضعي به السميد والسكر والبيض وجوز الهند والزيت والبكينج بودر والزعفران واخلطي المكونات مع بعضها جيداً حتى أن تتجانس مع بعضها.

يتم سكب نصف كمية الخليط بصينية مدهونة بقليل من الزبدة ومن ثم وضعها داخل الفرن لمدة 15 دقيقة.

تخرج الصينية من الفرن يتم توزيع الحشو فقوقها ومن ثم تسكبين باقي عجينة البسبوسة بلطف، ادخلي الصينية مرة أخرى إلى الفرن واتركيها لمدة 30 دقيقة ولكي تصبح باللون الذهبي.

بلطف، ادخلي الصينية مرة أخرى إلى الفرن واتركيها لمدة 30 دقيقة ولكي تصبح باللون الذهبي. تخرج الصينية من الفرن واسكبي عليها القطر البارد وهي ساخنة.

ثم زينيها بجوز الهند والمكسرات وقدميها بالهناء والشفاء.

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