طريقة عمل الهوت شوكلت ألذ مشروب شتوي بنكهات مختلفة بكل سهولة

يعد الهوت شوكلت من المشروبات الساخنة اللذيذة المفضلة في الشتاء، والتي تشعرك بالدفء، والمحببة لدى الصغار والكبار. ويتميز بقيمته الغذائية، وبمذاقه اللذيذ والشهي، وبسهولة تحضيره، لذا تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى إعداده في المنزل وتقديمه لأفراد أسرتها بدلا من شربه في الكافيتريا والمطاعم. ويعد بالحليب والكاكاو الخام أو الشوكولاتة المذابة مع السكر، ويزين بالكريمة أو المارشملو والمكسرات. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكوناته وطريقة تحضيره بنكهات مختلفة ولذيذة وبكل سهولة.

الهوت شوكلت الأمريكي

المكونات

يتكون الهوت شوكلت الأمريكي من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه الرائع واللذيذ، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب ونصف حليب.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

3 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

للتزيين

كريمة.

صوص شوكولاتة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير الهوت شوكلت الأمريكي بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود، وهي كالآتي:

نحضر وعاء ونضيف إليه الحليب والكاكاو الخام والسكر والفانيليا ونقلبهم جيدا على البارد.

ثم نضعه على نار متوسطة ونقلبهم باستمرار، وعندما يكون رغوة نرفعه من على النار، ونسكب الخليط في أكوب التقديم ونزينه بالكريمة وصوص الشوكولاتة، وبالهنا والشفا.

الهوت شوكلت الإيطالي

المكونات

كوب ونصف حليب.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

3 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة نشا.

قطعة شوكولاتة مبشورة.

نحضر وعاء ونضيف إليه الحليب والكاكاو الخام والسكر والنشا والشوكولاتة المبشورة ونقلبهم جيدا على البارد.

ثم نضعه على نار متوسطة ونقلبهم باستمرار، وعندما يغلي نرفعه من على النار، ونسكب الخليط في أكواب التقديم، وبالهنا والشفا.

طريقة التحضيرالهوت شوكلت المكسيكي

المكونات

كوب ونصف حليب.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

3 ملعقة كبيرة سكر.

عود قرفة صغير كامل أو مطحون.

ربع ملعقة صغيرة شطة.

قطعة شوكولاتة.

للتزيين

كريمة.

رشة قرفة.

نحضر وعاء ونضيف إليه الحليب والكاكاو الخام والسكر وعود القرفة والشطة والشوكولاتة ونقلبهم جيدا على البارد.

ثم نضعه على نار متوسطة ونقلبهم باستمرار، وعندما يكون الخليط رغوة نرفعه من على النار، ونسكبه في أكواب التقديم ونزينه بالكريمة ورشة قرفة، وبالهنا والشفا.

طريقة التحضيرالهوت شوكلت بالنوتيلا

المكونات

كوب ونصف حليب.

2 ملعقة كبيرة نوتيلا.

للتزيين

مارشملو.

صوص نوتيلا.

نحضر وعاء ونضيف إليه الحليب ونضعه على نار متوسطة، ونقلب الحليب باستمرار، وعندما يسخن نضيف إليه النوتيلا ونقلب باستمرار حتى تذوب النوتيلا.

ثم نرفعه من على النار، ونسكب الخليط في أكواب التقديم، ونزينه بالمارشملو وصوص النوتيلا، وبالهنا والشفا.

طريقة التحضيرالهوت شوكلت بالكراميل

المكونات

كوب ونصف حليب.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة كراميل.

للتزيين

كريمة.

مكسرات.

نحضر وعاء ونضيف إليه الحليب والكاكاو الخام والسكر والنشا ونقلبهم جيدا على البارد.

ثم نضعه على نار متوسطة ونقلبهم باستمرار، وعندما يسخن الخليط نضيف إليه الكراميل ونقلبهم باستمرار حتى يذوب.

ثم نرفعه من على النار، ونسكبه في أكواب التقديم ونزينه بالكريمة والمكسرات، وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير