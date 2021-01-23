تقوية الأظافر وتبييضها، تريدين أظافر بيضاء ناصعة وجميلة؟ تعد الأظافر هي خط الدفاع الأول عن الأصابع، وتتكون من مادة الكيراتين، وهي مرآة الجسم، فتلونها باللون الأزرق مثلاً يعني نقص الأكسجين، وإصابتها بأي فطريات تعني مشكلات صحية أخرى، يحلم الجميع بالحصول علي أظافر قوية وبيضاء وخاصةً الفتيات والسيدات، من خلال موقعنا ثقفني سنحقق لكم ذلك الحلم عن طريق عرض طرق تفصيلية لتقوية الأظافر وتبييضها والعناية بها ونصائح فعالة للحفاظ عليها. طرق تقوية الأظافر طرق تقوية الأظافر وصفة زيت بذر الكتان المكونات: كمية قليلة من زيت بذر الكتان.

إحضار قفازات. طريقة التحضير: يتم وضع كمية من زيت بذر الكتان على الأظافر، ويتم تدليك الأظافر بلطف. تلبس القفازات في الأيدي لساعات. يتم تكرار تلك الوصفة مرة واحدة أو مرتين يومياً حسب الرغبة. وصفة الافوكادو وصفة الافوكادو المكونات: حبة أفوكادو ناضجة.

ماء ورد.

وعاء فارغ. طريقة التحضير: وضع حبة الأفوكادو والماء داخل الوعاء. بعدها نهرس الافوكادو، ونخلطه بالماء. نأخذ ذلك الخليط ونضعه على الأظافر، ثم نقوم بتدليكه بلطف. ونتركه على الأظافر لمدة “25:15” دقيقة. وبعد انتهاء تلك الفترة، نغسل اليد والأظافر بالماء. نقوم بتكرار تلك الوصفة يومياً. طريقة تبييض الأظافر طريقة تبييض الأظافر استخدام مبيض الأسنان لتفتيح لون الأظافر وجعلها نظيفة، حيث أن كثرة استخدام المانكير وطلاء الأظافر يسبب الإصفرار، والطريقة كالتالي: المكونات: معجون أسنان.

فرشاة أسنان للأطفال، أو أي فرشاة أسنان قديمة. طريقة التحضير: يتم وضع المعجون على الفرشاة. نقوم بحك الأظافر بالفرشاة لمدة “2:1” دقيقة أو فترة أعلي من ذلك على حسب درجة بياض أظافرك. نصائح للمحافظة عليها حتى تتمكني من تقوية الأظافر وتبييضها يجب تنظيف الأظافر باستمرار. التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر والحذر الشديد من أشعة الشمس فوق البنفسجية، الموجودة في فترة الظهيرة. عدم الاقتراب من المواد الكيميائية. اختيار طلاء أظافر ذو جودة مناسبة. تقليم الأظافر، وترطيبها باستمرار. نصائح للمحافظة عليها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقوية الأظافر وتبييضها في يوم مهما كانت ضعيفة واحصلي على أظافر كأظافر الأميرات بمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.