كريم لبان الذكر لشد الوجه والتخلص من التجاعيد خلال 7 أيام .. كولاجين طبيعي لبشرتك

كريم لبان الذكر لشد الوجه والتخلص من التجاعيد، يعد اللبان الذكر من أهم الأشياء التي تستخدم منذ مئات السنين لاستعادة نضاره البشرة من جديد، فهو مكون فعال جدا في تبييض البشرة وترطيبها، كما انه عنصر مهم جدا يساعد على تقفيل المسامات الواسعة ويُحفز الغدة الدرقية، ويحتوي على نسبة عالية من ماده الكولاجين الطبيعي؛ وبالتالي عند وضعه على البشرة يساعدها على استعادة شبابها والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة بها، ومن خلال هذا المقال سوف نوفر إليك فوائد اللبان الذكر وطريقة عمل كريم لبان الذكر لشد الوجه والتخلص من التجاعيد خلال أسبوع واحد من الاستخدام.

كريم لبان الذكر لشد الوجه والتخلص من التجاعيد

المكونات:

ربع كوب من زيت جوز الهند.

ربع كوب من زيت الافوكادو.

10 قطرات من لبان الذكر.

10 قطرات من زيت المر.

5 قطرات من زيت الصندل.

ملعقة كبيرة من شمع العسل.

طريقة التحضير والاستخدام:

ضعي كل من زيت جوز الهند وزيت الافوكادو وشمع العسل على حمام مائي حتى تذوب المكونات وتصبح سائلة، ثم يضاف اليهم لبان الذكر وزيت المُر وزيت الصندل، ويتم مزج المكونات سويا حتى تتجانس ،وبعد ذلك يتم وضعها على البشرة وخاصة أماكن حول العين، ويترك من قبل النوم حتى صباح اليوم التالي ومع استخدام الكريم بشكل متكرر سوف تلاحظين التخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة خلال اقرب وقت.

يساعد لبان الذكر على علاج أثار حروق الشمس والتخلص من البقع الداكنة.

كما انه يحتوي على الكولاجين الطبيعي وبالتالي يساعد على شد البشرة و مقاومه التجاعيد المبكرة.

يعالج المسام الواسعة.

كما يساعد منقوع لبان الذكر على ترطيب البشرة ويمنحها إشراقة وصفاء دائم.

يعالج التشققات والخطوط الرفيعة التي تنتج عن زيادة الوزن.

كما انه يجدد من خلايا البشرة ويحميها من الشيخوخة.

يعالج الهالات السوداء تحت منطقة العين .

ويملأ الحفر التي تنتج عن حبوب الشباب.

كما أنه يساعد على تبييض البشرة بشكل سريع.

فوائد لبان الذكر للبشرة

يذكر أنه لابد من عدم استخدام منقوع لبان الذكر لمدة أكثر من أسبوع حتى لا تأتي بنتائج عكسية.