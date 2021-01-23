كيكة السنيكرز.. لعشاق الشيكولاتة أسهل طريقة لعمل Snickers Cake أحلى من الجاهزة

كيكة السنيكرز من أشهى الوجبات الخفيفة على الإطلاق بالإضافة إلى ما تحتويه من قيمة غذائية كبرى لهذا نقدم لكم طريقة تحضيرها في المنزل بسهولة وبنفس خطوات تحضيرها من أكبر الطهاة وسنعرض لكم طريقة عمل كيكة السنكرز التي تكفي 8 أفراد. مكونات كيكة السنيكرز حوالي نصف كوب صغير من السكر.

علبتان من القشدة.

حوالي أربع قطع شوكولاتة جالكسي سادة.

عدد أربع قطع من السنيكرز الكبير.

كريم شانتيه جاهز.

خليط من كيك الشوكولاتة الجاهزة الغامقة.

حوالي نصف كوب أو أكثر من الفول السوداني المطحون ” عادة يكون حسب الرغبة “. خطوات تحضير كيكة السنيكرز الباردة مكونات كيكة السنيكرزخطوات تحضير كيكة السنيكرز الباردة تحضير الكيك يستغرق حوالي ساعة كاملة فقط حتى تصبح جاهزة كالتالي: قومي بعجن خليط الكيك الجاهز كما هو مذكور على العبوة الخاصة به عن طريق وضع القليل من الماء حيث يمكنك التحكم في السمك حسب رغبتك.

ضعي الخليط في الفرن وتابعيه حتى ينضج تمامًا.

أخرجي الخليط من الفرن وغطيه حتى يبرد.

بعد ان يبرد الخليط قومي بتقطيعها إلى ثلاث قطع متساوية.

احضري الكريم شانتيه وقومي بتجهيزه عن طريق إضافة الماء البارد إليه وتقليبه جيدًا حتى يصبح قوامه كريمي.

قومي بحشو أول قطعة بالكريم شانتيه.

احضري إناء وضعي به القليل من الماء وضيفي عليه السكر وقلبيه حتى يذوب ومن ثم ضعي فوقه علبة القشدة وقلبيهم جيدًا بحركة سريعة.

بين الطبقة الأولى والثانية ضعي خليط القشطة والسكر كحشو مع الفول السوداني المطحون جيدًا.

في إناء أخر على النار قومي بإذابة قطع الشوكولاتة جالكسي مع السنيكرز ومن ثم ضيفي لهم علبة من القشدة وقلبيهم جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس.

الخليط السابق غطي به كيكة Snickers Cake كاملة من الخارج جيدًا.

للتزيين كيكة السنيكرز ضعي الفول السوداني والسنيكرز من الأعلى.

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